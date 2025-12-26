 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Киеве взорвался пассажирский автобус

Фото: Полиция Киева
Фото: Полиция Киева

В Подольском районе Киева взорвался автобус, сообщило управление Нацполиции по украинской столице.

«Полиция выясняет обстоятельства взрыва автобуса в Подольском районе столицы. Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

ТСН уточняет, что взрыв произошел в районе Виноградарь на северо-западе Киева.

В нацполиции позднее сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того как водитель начал движение — произошел взрыв», — рассказали там детали произошедшего.

Обстоятельства инцидента выясняются. 

В Киевской области сообщили о работе ПВО
Политика

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей Общество, 22:56
В Киеве взорвался пассажирский автобус Общество, 22:49
В парижском метро мужчина с ножом напал на трех женщин Общество, 22:35
Рябков заявил об отказе США от возобновления авиасообщения с Россией Политика, 22:33
В ГТЛК допустили IPO своего железнодорожного бизнеса на горизонте 1-2 лет
РАДИО
 Инвестиции, 22:33
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 22:14
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 22:13
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Бывшему воронежскому ректору дали 8 лет по делу о взятке и порнографии Общество, 22:12
В Петербурге пресекли собрание поддерживавшей Украину секты Политика, 22:01
Карлсен и россиянин завершили в лидерах первый день ЧМ по рапиду Спорт, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Euractiv узнал дедлайн согласования Европой гарантий для Украины Политика, 21:29
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 21:24