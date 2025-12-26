В Киеве взорвался пассажирский автобус
В Подольском районе Киева взорвался автобус, сообщило управление Нацполиции по украинской столице.
«Полиция выясняет обстоятельства взрыва автобуса в Подольском районе столицы. Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.
ТСН уточняет, что взрыв произошел в районе Виноградарь на северо-западе Киева.
В нацполиции позднее сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того как водитель начал движение — произошел взрыв», — рассказали там детали произошедшего.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Материал дополняется.
