Общество
0

В парижском метро мужчина с ножом напал на трех женщин

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock
Фото: ChameleonsEye / Shutterstock

На станциях République, Arts et Métiers и Opéra третьей линии парижского метро мужчина напал с ножом на трех женщин, нанеся им ранения, сообщает Le Parisien со ссылкой на французскую прокуратуру.

Нападения произошли 26 декабря между 16:15 и 16:45 по местному времени (18:15 и 18:45 мск). По данным источника газеты в полиции, жертвы нападения получили незначительные травмы: у двух — ранения в спину и бедро, у третьей, по свидетельству очевидца, было глубокое кровоточащее ранение в бедро, передает Le Parisien. По данным полиции, одна из пострадавших была беременна. Трем пострадавшим женщинам была оперативно оказана помощь.

По данным газеты, подозреваемый скрылся по линии метро № 8. Полиция оперативно установила его личность: с помощью видеокамер региональная служба безопасности транспорта (SRT) опознала мужчину 2000 года рождения, уже известного правоохранительным органам по делам о порче имущества и другим нарушениям.

Бастрыкин потребовал доклад о нападении на сотрудницу московского метро
Общество
Александр Бастрыкин

Благодаря геолокации телефона полиция отследила подозреваемого, наблюдая за ним до его дома в пригороде Парижа — в Сарселе, где он и был задержан. По информации источника в полиции, версия о террористическом мотиве нападения исключена; вероятнее всего, нападавший действовал в состоянии психического расстройства или крайне неустойчивого психического состояния, пишет Le Parisien.

В Париже возбудили уголовное дело по обвинению в покушении на убийство и нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в декабре Le Parisien сообщила о задержании троих мужчин за нападение на группу из трех женщин в поезде метро на первой линии. По данным газеты, нападавшие угрожали одной из женщин ножом, чтобы заставить ее отдать золотую цепочку, которую она носила на шее. Другую женщину ударили кулаком, еще одну подвергли сексуальному насилию — один из мужчин ее лапал.

Теги
Егор Алимов
Париж метрополитен ножевые ранения женщины мужчина Франция
