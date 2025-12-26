Бывшему воронежскому ректору дали 8 лет по делу о взятке и порнографии

Экс-ректору ВРУ Ендовицкому дали 8 лет за взятку и распространение порнографии

Суд установил, что Ендовицкий дал своему работнику Трещевскому 600 тыс. руб., которые затем передали жене бывшего ректора, чтобы она смогла защитить свою научную работу и получить степень доктора наук

Дмитрий Ендовицкий (Фото: Андрей Архипов / «Коммерсантъ»)

Ленинский районный суд города Воронежа приговорил бывшего ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого к восьми годам исправительной колонии за дачу взятки и распространение порнографии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Его признали виновным по:

п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере);

п. «б» ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса (незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Кроме этого, был признан виновным заведующий кафедрой экономики и управления организациями этого же образовательного учреждения Юрий Трещевский. Он был осужден по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что не позднее февраля 2022 года Ендовицкий передал своему подчиненному Трещевскому 600 тыс. руб., после чего эту сумму передали в качестве взятки для жены Ендовицкого, которая защищала диссертацию для получения ученой степени доктора наук.

«Кроме того, Ендовицкий неоднократно распространял файлы порнографического содержания», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате суд приговорил бывшего ректора к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн руб.

«Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с присуждением ученых степеней диссертационными советами по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, соискание ученой степени доктора наук, созданными на базе образовательных организаций высшего образования, сроком на 5 лет», — добавило ведомство.

Трещевского приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на три года.

Дмитрий Ендовицкий родился 29 апреля 1970 года. Его профессиональная карьера началась в 1993 году в Воронежском государственном университете, где он последовательно занимал должности от ассистента до профессора кафедры экономического анализа и аудита. В 2000 году он успешно защитил докторскую диссертацию по экономике.

В 2005 году Ендовицкий был назначен ректором Воронежского государственного университета. Параллельно с руководством университетом с 2010 по 2021 год он исполнял обязанности председателя Воронежской областной думы.

11 марта 2025 года его уволили с поста ректора Воронежского государственного университета в соответствии с приказом Министерства науки. С того дня обязанности ректора ВГУ исполняет Елена Чупандина.