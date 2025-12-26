Трамп скептически оценил представленный Зеленским мирный план

Президент США Дональд Трамп «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана и заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского «ничего не будет» без его одобрения. Об этом Трамп рассказал в интервью Politico.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с Трампом во Флориде в воскресенье. По словам украинского президента, на ней он представит новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом. Как отмечает Politico, Трамп «прохладно» воспринял инициативу Зеленского.

«У него [Зеленского] ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал Трамп.

При этом американский лидер отметил, что ожидает продуктивной встречи с Зеленским. «Я думаю, у него все пройдет хорошо», — заявил президент США.

Трамп также добавил, что рассчитывает «в ближайшее время» поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп примет Зеленского в это воскресенье, 28 декабря, в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, писал Axios. Как сообщил украинский президент, на встрече стороны обсудят гарантии безопасности. По его словам, предварительные версии ряда документов уже подготовлены.

Кроме того, в ходе разговора стороны обсудят территориальный вопрос и судьбу Запорожской АЭС, а также проект экономического соглашения, конкретное содержание которого требует дополнительного уточнения.

Ранее, 25 декабря, Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По словам украинского лидера, стороны обсудили «некоторые важные детали работы». Он отметил, что «есть хорошие идеи» в рамках мира.

До этого, 20–21 декабря, в Майами прошли переговоры спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как конструктивный и продуктивный. Перед встречей состоялись консультации представителей США с делегацией из Украины. В ходе переговоров стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, содержание которого Зеленский озвучил 24 декабря.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам встреч представителей Украины и Европы в Женеве он был значительно переработан и сокращен. В Кремле отметили, что получили от Дмитриева наработки по мирному плану США и сейчас занимаются анализом документа.