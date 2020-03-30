«Яндекс» оценил соблюдение самоизоляции в России «на троечку»

Понедельник, 30 марта, стал первым будним днем, когда значение индекса самоизоляции вышло из красной зоны, отмечает «Яндекс»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В большинстве крупных городов режим самоизоляции соблюдается по пятибалльной шкале примерно на три балла, следует из данных сервиса «Индекс самоизоляции», созданного компанией «Яндекс». При расчете значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, ноль баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это пять баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — говорится в сообщении «Яндекса».

Значения индекса в диапазоне от ноля до 2,4 балла попадают в красную зону, что означает большое число людей на улицах и высокую вероятность распространения коронавируса. Значение в диапазоне четырех-пяти баллов указывает, что на улицах почти никого, — это зеленая зона. Все промежуточные значения попадают в желтую зону, считается, что в это время дома находятся большинство местных жителей.

Данные «Яндекса» свидетельствуют, что на прошлой неделе все рабочие дни в среднем по России в целом и по Москве в частности были «красными», в субботу и воскресенье значение индекса оставалось в желтой зоне и осталось в ней же в нерабочий — по указу президента России Владимира Путина — понедельник, 30 марта.