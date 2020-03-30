«Яндекс» оценил соблюдение самоизоляции в России «на троечку»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Путин потребовал пресекать спекуляции и монопольное повышение цен Общество, 18:55 Путин подписал указ о начале весеннего призыва Общество, 18:50 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:43 СМИ узнали о плане полиции Москвы по борьбе с нарушителями самоизоляции Общество, 18:31 Винокур сообщил о состоянии заболевшего коронавирусной инфекцией Лещенко Общество, 18:30 На выдумки хитры: неожиданные предметы для совместного потребления Экономика шеринга, 18:21  Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года Quote, 18:20 Бой Поветкина с Уайтом перенесли на июль из-за COVID-19 Спорт, 18:14 Создавал 20 лет, потерял за 2 месяца: суть интеллектуальной собственности Pro, 18:13  Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции Общество, 18:07 Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж Общество, 18:01  Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23 Общество, 17:59 «Яндекс» оценил соблюдение самоизоляции в России «на троечку» Общество, 17:48 Кабмин создал коммуникационный центр для выявления фейков о коронавирусе Общество, 17:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Яндекс» оценил соблюдение самоизоляции в России «на троечку»

Понедельник, 30 марта, стал первым будним днем, когда значение индекса самоизоляции вышло из красной зоны, отмечает «Яндекс»
Яндекс YNDX ₽2 670,2 +2,82% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК

В большинстве крупных городов режим самоизоляции соблюдается по пятибалльной шкале примерно на три балла, следует из данных сервиса «Индекс самоизоляции», созданного компанией «Яндекс». При расчете значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, ноль баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это пять баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — говорится в сообщении «Яндекса».

Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса
Общество

Значения индекса в диапазоне от ноля до 2,4 балла попадают в красную зону, что означает большое число людей на улицах и высокую вероятность распространения коронавируса. Значение в диапазоне четырех-пяти баллов указывает, что на улицах почти никого, — это зеленая зона. Все промежуточные значения попадают в желтую зону, считается, что в это время дома находятся большинство местных жителей.

Данные «Яндекса» свидетельствуют, что на прошлой неделе все рабочие дни в среднем по России в целом и по Москве в частности были «красными», в субботу и воскресенье значение индекса оставалось в желтой зоне и осталось в ней же в нерабочий — по указу президента России Владимира Путина — понедельник, 30 марта.

Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Согласно данным «Яндекса» на 13:00 30 марта, значения индекса самоизоляции для крупнейших городов России составляли:

  • Москва — 3 балла;
  • Санкт-Петербург — 3 балла;
  • Новосибирск — 2,8 балла;
  • Екатеринбург — 2,8 балла;
  • Нижний Новгород — 3,1 балла;
  • Казань — 2,8 балла;
  • Омск — 3,1 балла;
  • Самара — 3,1 балла;
  • Челябинск — 3,1 балла;
  • Уфа — 3,1 балла.

Таким образом, все крупнейшие города России находились в желтой зоне. Единственным учтенным в рейтинге городом, у которого значение индекса самоизоляции вышло в зеленую зону, оказался Южно-Сахалинск (4 балла), единственным городом в красной зоне — подмосковные Котельники (2,4 балла).

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

За последние сутки в России выявлено 302 случая заражения COVID-19, их общее число увеличилось до 1836; больные обнаружены в 71 из 85 регионов. Большая часть вновь выявленных случаев заражения — 212 — пришлась на Москву, при этом более половины обнаруженных за сутки в столице больных составляют лица младше 40 лет.

В столице, например, горожанам запрещено выходить из дома, кроме как для покупки продуктов, выноса мусора и некоторых других, прямо прописанных в указе мэра Сергея Собянина нужд. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя. Власти некоторых регионов поручение главы правительства уже выполнили.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Яндекс», коронавирус
Материалы по теме
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Общество
Власти Якутии введут режим самоизоляции до конца дня
Общество
Еще семь регионов решили ввести режим полной самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter