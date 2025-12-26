Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил, что поговорит с Путиным «так скоро, как захочет». По его мнению, разговор «пройдет хорошо», как и встреча с Зеленским на этих выходных. Трамп добавил, что у Киева «ничего нет» без его одобрения по мирному плану

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что ожидает продуктивной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на этих выходных.

«Я думаю, с ним все пройдет хорошо. Я думаю, что с [президентом России Владимиром] Путиным все пройдет хорошо», — сказал Трамп, добавив, что рассчитывает поговорить с российским лидером «так скоро, как я захочу».

При этом Трамп «прохладно» отнесся к подготовленному Киевом мирному плану. «У него (Зеленского. — РБК) ничего не будет, пока я это не одобрю, — заявил он. — Так что посмотрим, что у него есть».

В то же время американский президент утверждает, что российская экономика находится «в очень тяжелом состоянии».

Как писал Axios, Зеленский и Трамп встретятся во Флориде 28 декабря. За день до этого, по данным издания, они проведут телефонную конференцию с участием европейских лидеров, чтобы держать всех в курсе текущего хода переговоров.

24 декабря украинский президент озвучил содержание мирного плана из 20 пунктов, который обсуждался на консультациях американской и украинской сторон. Документ включает в том числе: заключении договора о ненападении, гарантии безопасности Киеву, утверждение численности ВСУ в мирное время 800 тыс. военнослужащих, проведение выборов на Украине в кратчайшие сроки, полный обмен пленными и возвращение гражданских лиц, членство Украины в Евросоюзе в определенный срок.

По словам Зеленского, мирный план готов на 90%, а на встрече с Трампом будут обсуждаться гарантии безопасности. Самым сложным вопросом остается территориальный, подчеркнул украинский президент. Он добавил, что готов вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы можно было организовать голосование.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской делегациями.

20-21 декабря во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встречался во Флориде с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По возвращении он передал наработки Путину.

В Кремле рассказали, что анализируют материалы по мирному плану из 20 пунктов. «Потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.