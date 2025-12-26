Рябков заявил об отказе США от возобновления авиасообщения с Россией
США не соглашаются на возобновление прямого авиасообщения с Россией до урегулирования конфликта на Украине, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
«Пока именно в этой сфере сдвигов нет. <...> Они говорят: давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу», — рассказал он.
США закрыли свое небо для российских самолетов в марте 2022 года, как и ряд других стран, в том числе членов Евросоюза. Также западные страны запретили поставлять самолеты и комплектующие, вести техобслуживание. Москва считает санкции незаконными.
На консультациях по «раздражителям» в американо-российских отношениях в феврале этого года Москва предложила возобновить прямое авиасообщение. Также в ходе переговоров обсуждалось устранение препятствий в работе дипломатов обеих стран, в том числе проблема дипсобственности, которая была арестована в рамках санкций при администрации Барака Обамы в 2016 году.
Что касается этого вопроса, американская сторона отвечает «по-другому», отмечает Рябков: «пока вопрос не решается, мы рассматриваем, — то есть они уходят от ответа». «Но мы будем бить в одну точку», — пообещал он.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ноябре говорил, что проблема дипсобственности, по мнению США, «увязана с украинским урегулированием», потому прогресса нет.
На этой неделе Рябков сообщил о проведенной новой встрече по «раздражителям», отметив, что есть продвижение по некоторым темам, но ключевые вопросы остаются подвешенными. По его словам, следующий раунд консультаций пройдет весной, точной даты пока нет.
