 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Рябков заявил об отказе США от возобновления авиасообщения с Россией

Сюжет
Переговоры России и США
Вашингтон отказывается от возобновления авиасообщения с Россией до урегулирования конфликта на Украине, сообщил Рябков. Этот вопрос обсуждается с февраля в рамках консультаций по «раздражителям» в двусторонних отношениях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

США не соглашаются на возобновление прямого авиасообщения с Россией до урегулирования конфликта на Украине, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Пока именно в этой сфере сдвигов нет. <...> Они говорят: давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу», — рассказал он.

США закрыли свое небо для российских самолетов в марте 2022 года, как и ряд других стран, в том числе членов Евросоюза. Также западные страны запретили поставлять самолеты и комплектующие, вести техобслуживание. Москва считает санкции незаконными.

На консультациях по «раздражителям» в американо-российских отношениях в феврале этого года Москва предложила возобновить прямое авиасообщение. Также в ходе переговоров обсуждалось устранение препятствий в работе дипломатов обеих стран, в том числе проблема дипсобственности, которая была арестована в рамках санкций при администрации Барака Обамы в 2016 году.

Что касается этого вопроса, американская сторона отвечает «по-другому», отмечает Рябков: «пока вопрос не решается, мы рассматриваем, — то есть они уходят от ответа». «Но мы будем бить в одну точку», — пообещал он.

В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США
Политика
Фото:Jamie Squire / Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ноябре говорил, что проблема дипсобственности, по мнению США, «увязана с украинским урегулированием», потому прогресса нет.

На этой неделе Рябков сообщил о проведенной новой встрече по «раздражителям», отметив, что есть продвижение по некоторым темам, но ключевые вопросы остаются подвешенными. По его словам, следующий раунд консультаций пройдет весной, точной даты пока нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Рябков авиасообщение США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей Общество, 22:56
В Киеве взорвался пассажирский автобус Общество, 22:49
В парижском метро мужчина с ножом напал на трех женщин Общество, 22:35
Рябков заявил об отказе США от возобновления авиасообщения с Россией Политика, 22:33
В ГТЛК допустили IPO своего железнодорожного бизнеса на горизонте 1-2 лет
РАДИО
 Инвестиции, 22:33
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 22:14
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 22:13
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Бывшему воронежскому ректору дали 8 лет по делу о взятке и порнографии Общество, 22:12
В Петербурге пресекли собрание поддерживавшей Украину секты Политика, 22:01
Карлсен и россиянин завершили в лидерах первый день ЧМ по рапиду Спорт, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Euractiv узнал дедлайн согласования Европой гарантий для Украины Политика, 21:29
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 21:24