Умер участник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт

Умер гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт, сообщается на сайте коллектива. Ему было 65 лет.

«С огромной скорбью мы подтверждаем смерть нашего замечательного друга и коллеги по группе Перри Бэмоунта, который скончался после непродолжительной болезни дома на Рождество. Тихий, целеустремленный, интуитивный, неутомимый и невероятно креативный, «Тедди» был сердечным и важным участником истории The Cure».

Бэмоунт сотрудничал с группой с 1984 по 1989 год, а в 1990 году стал полноценным ее участником. Он исполнял партии на клавишных инструментах, соло-гитаре и бас-гитаре. В 2005 году он ушел из группы, но вернулся в 2022 и отыграл еще 90 концертов.

Материал дополняется.

