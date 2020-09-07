Выборы выходят с карантина

В чем особенности нынешнего единого дня голосования

Трехдневное голосование, отказы в регистрации оппозиционных кандидатов и регионы с возможным вторым туром — РБК изучил особенности и перспективы избирательных кампаний перед единым днем голосования 13 сентября

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Где и кого выбирают

13 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы разных уровней в 83 регионах. В общей сложности запланировано более 9 тыс. выборов. В четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в 18 регионах — прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом врио губернаторов баллотируются на первый срок. Еще в двух регионах — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — главы будут избраны депутатами местного заксобрания.

Региональные парламенты будут избраны в 11 субъектах, а в 22 административных центрах избираются городские думы. Также пройдут выборы более мелких уровней (в органы местного самоуправления районов, городских округов и поселений).

Чем эти выборы отличаются от предыдущих

Это первые крупные кампании после внесения поправок в Конституцию и введения эпидемиологических ограничений.

В этом году голосование продлится три дня. Трехдневное голосование снимает неформальные ограничения на избыточную досрочку или надомное голосование, считает политолог Александр Пожалов. Эти ограничения должны были способствовать росту доверия оппозиции и наблюдателей к результатам выборов и их легитимности, отмечает он. Теперь же трехдневное голосование должно облегчить административную мобилизацию, считает он.

Трехдневное голосование создает трудности социологам и штабам для прогнозирования явки и исхода выборов в конкурентных кампаниях, рассуждает Пожалов. «Наверное, власти сейчас до конца не понимают, сколько «чужих» избирателей придут на выборы, которые проходят в течение нескольких дней, как это отразится на общей явке. В 2013 году, когда впервые в России ЕДГ проходил в начале сентября, после выборов в Москве и еще ряде регионов много говорили об «ошибках социологов» — тогда в конкурентных кампаниях социологи и властные штабы не смогли до конца моделировать явку на первых выборах в такое раннее время», — продолжает он.

На предстоящих губернаторских выборах главным отличием будет усилившийся прессинг на КПРФ, отмечает сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук. Компартия и так отказалась выдвигать кандидатов в двух регионах, но после этого еще в пяти ее кандидаты не были зарегистрированы, напоминает он. В итоге представители второй по силе партии страны будут участвовать лишь в 11 из 18 губернаторских кампаниях, резюмирует эксперт.

Растягивание голосования 21 июля Госдума приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней (не более трех) в избирательных кампаниях любого уровня. Этот закон не распространяется на ближайший ЕДГ, так как был принят уже после того, как в регионах были назначены выборы. Однако власти нашли способ уже в сентябре растянуть голосование на три дня. В мае в избирательное законодательство были внесены поправки, согласно которым ЦИК получила право устанавливать порядок и сроки голосования граждан «в целях создания условий для защиты их здоровья» и «создания максимального удобства». Согласно п. 16 ст. 65 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», досрочное голосование на региональных и муниципальных выборах может проводиться в порядке и сроки, которые были установлены ЦИК до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования. 24 июля ЦИК приняла решение провести выборы в три дня: досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября, и основной день голосования — 13 сентября.

Какие регионы могут стать проблемными для Кремля

Регионов с ярко выраженной угрозой вторых туров в этом году нет, и, скорее всего, все кампании пройдут в один тур, говорят четыре близких к администрации президента источника. Однако есть ряд субъектов, где существуют риски и где при определенных обстоятельствах шансы на второй тур могут возрасти. В таких регионах «надо дуть на воду», следить за ситуацией особенно тщательно, поясняет один из собеседников РБК. К ним источники РБК относят Пензенскую и Ростовскую области (там действующие губернаторы избираются на очередные сроки), а также Иркутскую, Архангельскую области и Пермский край (врио глав регионов избираются на первый срок).

Проблема пензенского губернатора Ивана Белозерцева, который баллотируется на второй срок, в том, что он практически не занимался своим публичным имиджем и жители было мало информированы о его деятельности, говорит близкий к администрации президента источник. И это при том, что большинство обещаний, которые он давал, Белозерцев выполнил, добавляет собеседник. Но с того момента, как началась избирательная кампания, глава региона стал уделять своему публичному имиджу гораздо больше внимания, и ситуация выровнялась, уверен источник РБК.

В Ростовской области есть определенная усталость от губернатора Василия Голубева, который идет на третий срок, поясняют собеседники РБК.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин не сумел до конца выстроить отношения с элитами, рассказывает один из источников. Многие до сих пор не забыли, какие он им создавал проблемы, когда возглавлял управление ФАС по Пермскому краю (в 2013 году Махонин был назначен главой управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС, в этой должности проработал до назначения врио губернатора в феврале этого года), уточняет он. Проблема также в том, что после назначения Махонина в регионе не велась последовательная работа по его публичной раскрутке, многие жители не знали, кто сейчас возглавляет край, что резко увеличивало риски на выборах, описывают проблемы пермского врио близкие к Кремлю источники. Именно поэтому в июле, в разгар кампании, Махонин вынужден был уволить своего главного политтехнолога — Алексея Трубецкого (Кошмарова), рассказывает один из собеседников РБК.

Какие регионы традиционно протестные

Архангельская и Иркутская области — традиционно протестные регионы, поэтому в Кремле их считают территориями с определенной степенью риска для кандидатов от власти, отмечает близкий к администрации президента источник. Архангельская область к тому же была «разогрета» протестами против строительства мусорного полигона на станции Шиес, а в Иркутской области под давлением Кремля в отставку вынужден был уйти губернатор-коммунист Сергей Левченко.

Но врио главы Архангельской области Александр Цыбульский уже объявил, что полигона в Шиесе не будет, и таким образом закрыл самую острую проблему, отмечает один из собеседников. Есть вероятность, что у Цыбульского будет невысокая поддержка среди жителей НАО из-за инициативы объединить округ с Архангельской областью, добавляет источник. Но по сравнению с численностью избирателей Архангельской области «удельный вес» голосов в НАО невелик, поэтому существенного влияния на результат Цыбульского не окажет, уверен собеседник РБК.

Архангельская область — потенциально проблемный регион для Кремля, считает политолог Ростислав Туровский. Протестные настроения там возникли задолго до Шиеса — по причине многолетней неэффективной работы целого ряда губернаторов, констатирует он. «[Врио главы региона Александр] Цыбульский смотрится неплохо, но ему сложно полностью изменить негативный настрой общества к региональной власти», — отмечает эксперт.

НАО, будучи самостоятельным регионом, в то же время входит в состав Архангельской области, поэтому его жители участвуют в голосовании по выборам архангельского губернатора. Цыбульский до своего назначения врио был главой НАО. В начале мая он и его сменщик Юрий Бездудный объявили о начале запуска процесса по объединению регионов. Это вызвало негативное отношение жителей НАО, и в конце месяца от идеи решено было отказаться. По итогам плебисцита по поправкам в Конституцию НАО оказался единственным регионом, где большинство проголосовали против поправок. В интервью РБК Бездудный заявил, что связывает результаты голосования «прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью».

В Иркутской области риски для врио губернатора Игоря Кобзева связаны с высокой популярностью коммунистов и сложными внутриэлитными раскладами. Однако рейтинг Кобзева пошел в рост «и это всех радует», говорит один из близких к Кремлю источников.

Врио губернатора и кандидат от власти Игорь Кобзев, который баллотируется на выборах как самовыдвиженец, чтобы не раздражать избирателей брендом «Единой России», для региона не местный и «своим» за время кампании для избирателей не стал, говорит РБК местный юрист и технолог Владислав Шиндяев. Кроме того, на отношение к власти влияет и напряжение из-за эпидемии коронавируса и обида на федеральный центр за вынужденный уход избранного ими коммуниста Сергея Левченко, продолжает эксперт.

В 2015 году победа коммуниста Левченко стала неожиданностью для Кремля — все ожидали, что губернатор Сергей Ерощенко победит в первом туре, отмечает Шиндяев. Правда, на прошлых выборах большую роль сыграло вмешательство строительного бизнеса, который сейчас сохраняет нейтралитет, говорит он. Шиндяев допускает вероятность второго тура с участием коммуниста, депутата Госдумы и выходца из ФСБ Михаила Щапова.

Потенциальные проблемы в заксобраниях

В «Единой России» считают, что во всех регионах, где в этом году пройдут выборы в заксобрания и гордумы, партия получит первое место по спискам и в совокупности сформирует большинство как за счет списочников, так и за счет одномандатников, рассказал РБК источник в руководстве «Единой России».

Однако есть некоторые риски и вызовы, в первую очередь это касается выборов в гордумы, в том числе по одномандатным округам, уточняет собеседник РБК. Городской электорат, как правило, более протестный, плюс в этом году много кампаний пройдет в региональных столицах с населением более 500 тыс. человек и городах-миллионниках, поясняет единоросс.

Риски для партии он видит в Новосибирске и Томске. В Новосибирске сильны позиции КПРФ — с 2014 года мэром города является коммунист Анатолий Локоть. В Ульяновске, Орле, Иваново и Владимире, где также сильны позиции коммунистов, в ряде округов могут выиграть представители КПРФ. В Астрахани хорошие позиции у справедливороссов, региональное отделение которых возглавляет популярный в регионе депутат Госдумы Олег Шеин.

Выборы в гордумы Астрахани, Владимира, Новосибирска и Ульяновска проходят полностью по одномандатным округам.

Возможны проблемы у единороссов на выборах в гордуму Смоленска из-за низкого уровня социального самочувствия жителей региона в целом, в регионе все кампании проходили напряженно для партии, говорит собеседник в руководстве «Единой России».

Среди выборов в заксобрания существуют некоторые риски в Коми, где в ряде районов рейтинг партии ниже, чем в целом по региону, что может сказаться на результатах голосования, уточняет собеседник РБК.

Среди потенциально проблемных для федерального центра выборов в региональные парламенты опрошенные РБК эксперты называют Новосибирскую область, где за места в заксобрание будут бороться представители «Единой России», КПРФ и команды Алексея Навального под руководством Сергея Бойко.

На довыборах в Госдуму по 194 округу в Ярославской области хоккеист Андрей Коваленко, который баллотируется от «Единой России», может проиграть бывшему губернатору региона Анатолию Лисицыну, выдвинутому «Справедливой Россией», считают два других собеседника РБК в партии власти.

Что может повлиять на результаты голосования

В 2018 году, вопреки прогнозам близких к Кремлю технологов, в Приморье после двух туров голосования пришлось проводить перевыборы с новым кандидатом от власти Олегом Кожемяко, в Хабаровском крае и Владимирской области победили изначально «технические» кандидаты от ЛДПР Сергей Фургал и Владимир Сипягин, в Хакасии — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Но в отличие от проблемного для власти 2018 года сейчас нет сильной федеральной темы, которая крайне эмоционально и негативно воспринимается россиянами и может привести к тому, что избиратели воспользуются выборами в регионах для демонстрации своего эмоционального протеста против федеральной политики, считает Пожалов.

Тогда такой темой была пенсионная реформа, и она обрушила рейтинги власти и особенно «Единой России» на многих региональных выборах, уверен он. В этом же году основные федеральные потрясения, такие как острая фаза экономического кризиса, жесткий карантин из-за коронавируса, эмоционально окрашенная кампания по изменению Конституции, случились в начале лета — и негативно настроенные избиратели могли выразить свое недовольство по федеральным событиям именно на федеральном голосовании по поправкам в Конституцию в июле, рассуждает он.

Для выборов в большинстве регионов преобладающей будет местная социально-экономическая повестка, как и должно быть в таких кампаниях, делает вывод Пожалов. Однако фоном для региональных выборов являются социально-экологические и политические протесты в таких регионах, как Башкирия и Хабаровский край, а также протесты на тему «нечестных выборов» и «несменяемости власти» в Белоруссии. В ряде регионов эти события могут как поспособствовать росту протестной явки, так и, наоборот, мобилизовать лоялистов или охладить пыл недовольных, замечает он.