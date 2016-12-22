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Кожемяко выиграл на выборах главы Приморья после подсчета 99,62% голосов
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Кожемяко выиграл на выборах главы Приморья после подсчета 99,62% голосов
Политика, 20:48
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Кожемяко выиграл на выборах главы Приморья после подсчета 99,62% голосов
Согласно данным ЦИК, кандидат-самовыдвиженец Олег Кожемяко набрал 61,82% голосов. Его оппонент, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, занимает второе место с 25,20% голосов
Олег Кожемяко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На повторных выборах губернатора Приморья победил врио главы региона Олег Кожемяко, он получил 61,87% голосов после подсчета 99,62% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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На втором месте расположился кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,20% голосов. Следом идут кандидат от Партии роста Алексей Тимченко (5,17% голосов) и кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис (3,81%). ​

Избирательные участки в Приморском крае закрылись 16 декабря в 20:00 по местному времени (13:00 мск). По данным ЦИК, явка на выборы на 18:00 местного времени (11:00 мск) 16 декабря составила 39,57%, превысив сентябрьские показатели (явка на выборах главы Приморья 9 и 16 сентября на 18:00 местного времени составляла 26,57 и 29,15% соответственно).

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, в комиссию не поступали жалобы о нарушениях на повторных выборах, при этом он указал на большое количество «фейковых сообщений» о вбросах во время голосования. Он ​добавил, что несколько человек пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР.

Первый тур выборов губернатора Приморья состоялся 9 сентября, тогда никто из кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы. Второй тур проводился 16 сентября, тогда с отрывом в 1,5% от единоросса, врио главы региона Андрея Тарасенко победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Стороны обвинили друг друга в нарушениях, ЦИК отменила результаты голосования и назначила повторные выборы на декабрь.

В результате Тарасенко покинул свой пост и стал замруководителя Росморречфлота. Временно исполняющим обязанности Приморского края по указу президента Владимира Путина стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. На выборы он пошел как самовыдвиженец, несмотря на то что входит в «Единую Россию» и является членом президиума регионального политсовета партии в Сахалинской области.

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КПРФ отказалась выдвигать кандидатуру Ищенко на повторные выборы, поэтому он принял решение участвовать в них в качестве самовыдвиженца.Тем не менее он не был допущен краевым избиркомом к выборам из-за ошибок в документах и подписных листах. В частности, сотрудники избиркома выявили более 2,5 тыс. недействительных подписей почти из 8 тыс., представленных Ищенко. В 1,7 тыс. подписных листах стояла поддельная дата их заверения, в 400 листах даты внесения подписей от разных избирателей проставлены одним лицом, еще почти 900 содержали в себе неполные или ошибочные данные о выборщиках.

Свои кандидатуры на повторные выборы выдвигали 22 кандидата, включая бывшего кандидата в президенты России и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. В конечном счете были допущены только пятеро кандидатов, 10 декабря с выборов снялся кандидат от партии «Патриоты России» Игорь Степаненко.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Олег Кожемяко , Приморье , Выборы , Губернатор
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