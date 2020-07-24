Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре

Принято решение о проведении трехдневного голосования — с пятницы по воскресенье — уже в ближайшую кампанию. Обсуждается, будут ли трехдневные выборы во всех регионах, где пройдут кампании, или только в нескольких

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 23 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года». Докладчик по этому вопросу — председатель ЦИК Элла Памфилова.

Скорее всего, трехдневное голосование будет проводиться во всех регионах, где в нынешний ЕДГ запланированы выборы, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердили еще один близкий к Кремлю собеседник и источник, близкий к ЦИК.

Выборы будут длиться с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября, уточнили источник, близкий к ЦИК, и один из источников, близких к Кремлю.

Но не исключено, что в итоге будет решено остановиться на проведении трехдневного голосования в отдельных регионах, окончательного решения пока нет, рассказал еще один близкий к Кремлю источник. Возможность проведения голосования на придомовых территориях предполагается оставить на усмотрение каждого региона, сказал один из собеседников РБК.

РБК направил запрос в ЦИК.