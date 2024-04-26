 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ продлил период жесткой монетарной политики

Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Но регулятор ухудшил прогноз по инфляции и повысил ожидания по ключевой ставке до конца года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля сохранил ключевую ставку в 16% годовых, говорится в сообщении регулятора. Такое же решение он принимал на заседаниях в феврале и марте. Последний раз ставка менялась в декабре 2023 года — тогда ЦБ повысил ее с 15 до 16% годовых.

Одновременно ЦБ ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год. Рост цен по итогам декабря составит 4,3–4,8%, ожидает регулятор. Еще в феврале он предсказывал инфляцию на уровне 4–4,5% (при цели ЦБ в 4%). Кроме того, ЦБ дал жесткий сигнал, повысив прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15–16% и 10–12% соответственно (с 13,5–15,5% и 8–10% в февральском прогнозе). С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5–16%.

Сохранения ставки в 16% годовых ожидали все 30 участников консенсус-прогноза РБК. При этом они допускали, что члены совета директоров регулятора могут предложить и сценарии с повышением ставки.

«В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (после 6,3% в феврале). Это снижение во многом произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается высоким из-за активного роста внутреннего спроса», — подчеркивает ЦБ. Чтобы инфляция вернулась к цели, период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике должен продолжаться дольше, чем планировалось ранее, указывается в релизе.

К апрельскому заседанию наметилась положительная динамика в инфляции и инфляционных ожиданиях, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы ЦБ сделал первый шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики. По данным Росстата, по итогам марта инфляция замедлилась до 0,39% (7,72% в пересчете на год) против 0,68% и 0,86% в феврале и январе соответственно. Улучшились и инфляционные ожидания населения, которые ЦБ также учитывает при принятии решения о ключевой ставке: в марте они составляли 11,5%, а в апреле — 11%. Но сам регулятор подчеркивает, что они остаются на повышенных уровнях.

Набиуллина заявила об оставшемся позади пике инфляции
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

При этом сохраняются проинфляционные факторы. Продолжается рост экономики, который повышает спрос на трудовые ресурсы, в результате безработица находится на историческом минимуме — 2,8%. «Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5–3,5%», — указывает ЦБ. Баланс рисков на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных, указывается в релизе.

Аналитики, которых опросил РБК в рамках консенсус-прогноза, считают, что цикл снижения ставки может начаться либо в июле, либо в сентябре-октябре. При этом ряд экспертов допускают, что в случае сохранения темпов роста цен, сильно выбивающихся из прогноза ЦБ (на конец года регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 4–4,5%), регулятор может сохранять ставку в 16% до конца года.

Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, вероятность именно такого сценария составляет 70%. «Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а возможно, и еще подорожают», — предупреждает эксперт. В рисковом сценарии Васильева, вероятность которого оценивается в 30%, ЦБ может повысить ставку до 17%.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка ключевая ставка ЦБ
Материалы по теме
Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции
Финансы
Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года
Финансы
В ВТБ сравнили ситуацию в экономике с «эффектом Джанибекова» в космосе
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Видео Общество, 14:34
Медведев пообещал победу над теми, что «подменяет историю злобной ложью» Политика, 14:31
Как застраховаться от утечек данных: план действий Pro, 14:30
Исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 7 пожизненных сроков Политика, 14:30
РФС назвал ориентиром для возвращения сборной отбор на ЧМ-2030 Спорт, 14:22
Кремль заявил о планах выстраивать отношения с Европой на новых основах Политика, 14:15
Бесплатные токены для заказавших смартфон от Solana окупили его стоимость Крипто, 14:08
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 14:06
Мирра Андреева одержала вторую подряд волевую победу на турнире в Мадриде Спорт, 14:03
Кабмин предложил разрешить приставам применять физическую силу и оружие Общество, 14:00
Защита потребует передать дело Иванова военным следователям Политика, 13:58
В ЦБ допустили рост российской экономики выше 3% в 2024 году Экономика, 13:55
Минэнерго не увидело причин для восстановления экспорта энергии в Китай Бизнес, 13:55
Помощник Карпина в сборной России покинул клуб Второй лиги Спорт, 13:46