ЦБ продлил период жесткой монетарной политики

Совет директоров ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Но регулятор ухудшил прогноз по инфляции и повысил ожидания по ключевой ставке до конца года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля сохранил ключевую ставку в 16% годовых, говорится в сообщении регулятора. Такое же решение он принимал на заседаниях в феврале и марте. Последний раз ставка менялась в декабре 2023 года — тогда ЦБ повысил ее с 15 до 16% годовых.

Одновременно ЦБ ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год. Рост цен по итогам декабря составит 4,3–4,8%, ожидает регулятор. Еще в феврале он предсказывал инфляцию на уровне 4–4,5% (при цели ЦБ в 4%). Кроме того, ЦБ дал жесткий сигнал, повысив прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15–16% и 10–12% соответственно (с 13,5–15,5% и 8–10% в февральском прогнозе). С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5–16%.

Сохранения ставки в 16% годовых ожидали все 30 участников консенсус-прогноза РБК. При этом они допускали, что члены совета директоров регулятора могут предложить и сценарии с повышением ставки.

«В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (после 6,3% в феврале). Это снижение во многом произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается высоким из-за активного роста внутреннего спроса», — подчеркивает ЦБ. Чтобы инфляция вернулась к цели, период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике должен продолжаться дольше, чем планировалось ранее, указывается в релизе.

К апрельскому заседанию наметилась положительная динамика в инфляции и инфляционных ожиданиях, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы ЦБ сделал первый шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики. По данным Росстата, по итогам марта инфляция замедлилась до 0,39% (7,72% в пересчете на год) против 0,68% и 0,86% в феврале и январе соответственно. Улучшились и инфляционные ожидания населения, которые ЦБ также учитывает при принятии решения о ключевой ставке: в марте они составляли 11,5%, а в апреле — 11%. Но сам регулятор подчеркивает, что они остаются на повышенных уровнях.

При этом сохраняются проинфляционные факторы. Продолжается рост экономики, который повышает спрос на трудовые ресурсы, в результате безработица находится на историческом минимуме — 2,8%. «Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5–3,5%», — указывает ЦБ. Баланс рисков на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных, указывается в релизе.

Аналитики, которых опросил РБК в рамках консенсус-прогноза, считают, что цикл снижения ставки может начаться либо в июле, либо в сентябре-октябре. При этом ряд экспертов допускают, что в случае сохранения темпов роста цен, сильно выбивающихся из прогноза ЦБ (на конец года регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 4–4,5%), регулятор может сохранять ставку в 16% до конца года.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, вероятность именно такого сценария составляет 70%. «Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а возможно, и еще подорожают», — предупреждает эксперт. В рисковом сценарии Васильева, вероятность которого оценивается в 30%, ЦБ может повысить ставку до 17%.