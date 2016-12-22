ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 66,18 EUR Нал. 79,10 77,92 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6694,40 +21,60 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае
Лента новостей
Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом кораблей 19:17, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Спартак». Онлайн 19:00, Спорт В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом 18:59, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 18:54, РБК и Maserati Посольство России в Норвегии назвало арест россиянина в Осло «надуманным» 18:45, Политика Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае 18:40, Политика «Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих 18:32, Спорт Израиль ответил на обвинения во враждебных действиях при крушении Ил-20 18:30, Политика МЧС предупредило об ухудшении с понедельника погоды в Подмосковье 18:26, Общество ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае 18:08, Политика В Норвегии арестовали россиянина по подозрению в разведдеятельности 17:56, Политика Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као 17:42, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:34, РБК и Мираторг Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 17:15, Общество Памфилова ответила на сообщения о возможной отмене выборов 17:14, Общество Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае 16:57, Политика Глава МИД ФРГ выразил недовольство опубликованием решений США в Twitter 16:49, Политика Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии 16:44, Политика ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти 16:41, Экономика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Локомотив». Онлайн 16:30, Спорт Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста 16:13, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 16:00, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о планах Siemens заключить с Ираком соглашение на €13 млрд 15:57, Экономика Боксер Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа медленным и громоздким 15:41, Спорт Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению 15:23, Политика Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге 15:19, Общество Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 15:06, Политика МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте 15:01, Политика
Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае
Вторые туры — 2018, 18:40
0
Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов главы Хабаровского края обеспечил себе победу над своим оппонентом Вячеславом Шпортом. В команде Шпорта не ожидали столь разгромного поражения, говорят источники РБК
Сергей Фургал (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Победа ЛДПР​

После обработки 93,43% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Хабаровского края с серьезным отрывом победил Сергей Фургал от ЛДПР, свидетельствуют данные онлайн-подсчета на сайте ЦИК. В поддержку кандидата от ЛДПР Сергея Фургала высказались 69,69% избирателей, за кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Шпорта — 27,82%. Избирательные участки в регионе закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве) в воскресенье. По данным на 18:00 местного времени явка в Хабаровском крае составила 42,7%. Это выше, чем во время первого тура голосования (36,09%). Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что «подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным».

«Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», — говорится в заявлении Памфиловой, которое поступило в РБК.

Проведение второго тура на выборах губернатора в административном центре Дальневосточного федерального округа стало необходимым, поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт — 35,62%.

Фургал победил несмотря на то, что, по открытым экзитполам, которые официально проводила в Хабаровском крае компания «Медиатехнологии» (есть в распоряжении РБК), победу во втором туре выборов одерживал Шпорт. Впрочем, закрытые опросы показывали другие цифры — в соответствии с ними действующий губернатор получил, по данным на 18:30 местного времени, 35,7%, а Фургал одержал победу с результатом 64,3%. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал говорил РБК, что у его штаба также есть данные экзитполов​: «В три раза у меня больше, чем у Шпорта».

В ходе кампании оба избирательных штаба обменивались обвинениями в нарушениях при голосовании. ЛДПР не признает «грязные выборы» в Хабаровском крае, говорилось в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой партии еще до того, как стало очевидно, что кандидат от либерал-демократов выигрывает. В сообщении говорилось, что в крае «царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства», а на отдельных участках края наблюдателей и членов УИК от ЛДПР не пускают в здания, где проходит голосование. «Такие грязные выборы мы никогда не признаем. И твердо надеемся, что по итогам подсчета голосов второй тур губернаторских выборов выиграет именно элдэпээровец Сергей Фургал», — написано в заявлении.

Краевое управление МВД по состоянию на 13:30 мск зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, сообщал замначальника УМВД региона Олег Герасименко.

Сигналы о возможной отмене выборов с учетом опыта Приморья поступали от председателя ЦИК Эллы Памфиловой: она рассказала радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком может рекомендовать отменить выборы в Хабаровском крае, если данные о нарушениях подтвердятся. ЦИК также распространил заявление Памфиловой, в котором она призвала председателей и членов участковых и территориальных избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области не поддаваться давлению и сообщать о таких фактах в Центризбирком.

Тем не менее в отличие от Приморского края оснований для отмены выборов у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет, позже заявила Памфилова.

Договоренности не спасли

Источник, близкий к Кремлю, говорит, что глубина неприятия Шпорта жителями региона для федерального центра изначально была непонятна: «Понимать стали, наверное, только в последнюю неделю», — констатирует он. Губернатор Хабаровского края показывает в абсолютных цифрах результат, близкий к тому, что был в первом туре, а явка при этом примерно на 10% выше, отмечает собеседник РБК: «Это значит, что в первом туре огромное количество людей не пришли на участки, потому что не верили в возможность [смены губернатора]».

В штабе Шпорта не ожидали, что разрыв между ним и Фургалом будет таким огромным, рассказал РБК другой собеседник, близкий к Кремлю.

По словам источника РБК, особых претензий к Шпорту не было: сказывается усталость от кандидата. Когда проводились экзитполы, люди «даже стеснялись говорить, что голосовали за губернатора», отмечает собеседник.

Штаб Шпорта делал ставку на то, что его предложение Фургалу стать первым вице-губернатором сработает против кандидата от ЛДПР, люди сочтут его предателем, и многие на участки не придут, рассказывает источник. Шпорт, руководящий Хабаровским краем уже девять лет, после первого тура предложил Фургалу стать его первым заместителем. Кандидат от ЛДПР согласился работать с оппонентом. Эксперты восприняли это как сигнал о том, что Фургал играет роль технического кандидата и не собирается побеждать на выборах. Тем более Фургал считается близким к Шпорту политиком и избирался в Госдуму одномандатником от Хабаровского края по «договорному округу» — «Единая Россия» там не выставила своего кандидата. 19 сентября оппоненты по второму туру вместе осмотрели строящуюся в Хабаровске дамбу и обсудили текущие проблемы региона.

Договоренность о том, что Фургал соглашается на предложение Шпорта стать после выборов первым вице-губернатором, была достигнута при участии Владимира Жириновского, рассказывает источник, близкий к администрации президента. Однако за три дня до голосования Жириновский разорвал все договоренности, сказал РБК источник, близкий к Кремлю. В четверг лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале, что заявление Фургала «было неправильно интерпретировано», а ЛДПР «не продается и не сдается» и будет идти на победу как в Хабаровском крае, так и во Владимирской области. Сам объяснил, что с выборов сниматься не собирается и будет бороться за победу.

В итоге ставка штаба на договоренности не сработала, «потому что у людей нет никакого желания мириться с этим (победой Шпорта)», резюмирует он. Элиты также не были готовы спасать Шпорта, добавляет собеседник РБК.

Спасать Шпорта перед вторым туром федеральный центр направил группу политтехнологов из Москвы. Курировал подготовку к голосованию в регионе начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, ранее сообщали источники РБК. Харичев находился в Хабаровске практически все время с момента начала подготовки к голосованию, рассказали два близких к штабу Шпорта собеседника РБК.

Провал референдума о доверии

Голосование носило ярко выраженный протестный характер — жители края четко дали понять, что «никакие комбинации и махинации они терпеть не будут», считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Как считает политолог, голосование в Хабаровске против Шпорта и в Приморье против Андрея Тарасенко означает запрос избирателей на смену лиц и смену курса — избиратель готов голосовать даже за технических оппонентов действующих губернаторов.

Ход выборов в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области — это консенсусное голосование против действующих глав, прокомментировал РБК политолог Александр Кынев. «Это говорит о том, что если губернатор непопулярен, то никакие публичные договорняки не помогают», — считает он. Власти следует пересмотреть кадровую политику и «отказаться от волюнтаризма» при назначении губернаторов, вернуться к конкуренции на выборах. «Власть привыкла, что назначает сама себе наиболее комфортных конкурентов, поэтому жаловаться по поводу проигрыша их кандидатов некому. Происходит мутация сателлитов: слабые оппоненты приходят к победе на волне недовольства. Власть попросила превратить выборы в референдумы о доверии и эти референдумы провалила», — заключил Кынев.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова.
Теги: ЛДПР , Сергей Фургал , Выборы губернатора , Хабаровский край
Главное
Вторые туры губернаторских выборов. Главное Политика
Материалы по теме
Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае Политика
УМВД получило 17 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter