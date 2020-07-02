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Поправки в Конституцию ,  
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Глава НАО — РБК: «Я понимал, результат должен быть выше 50%»

Глава единственного региона России, проголосовавшего против поправок в Конституцию, Юрий Бездудный — о своих карьерных перспективах, причинах протеста и отказе от объединения НАО с Архангельский областью
Фото: Юрий Бездудный / VK
Фото: Юрий Бездудный / VK

— Ваш регион единственный проголосовал против поправок. С чем вы это связываете?

— Перевес очень незначительный. Я связываю это, прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей НАО были очень серьезными. Они и сыграли решающую роль при голосовании по поправкам в Конституцию.

— Можно ли голосование в НАО назвать, по сути, досрочным референдумом по объединению двух регионов?

— Нет, нельзя. Оно не могло быть досрочным референдумом, просто потому что проведение референдума не планируется. И я, и мои коллеги неоднократно об этом заявляли. Вопрос с объединением был закрыт в конце мая, и я неоднократно публично об этом говорил. Просто некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки. Это абсолютно понятно, так как в следующем году выборы в Госдуму и ловить хайп на теме голосования по поправкам в Конституцию им сейчас очень важно.

В Ненецком автономном округе поправки в Конституцию поддержали 43,78% избирателей, 55,25% выступили против. В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года. Собеседник РБК пояснял, что объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.

— Кого конкретно вы имеете в виду под «некоторыми силами»? Партии, движения?

— Самые разные. Я бы не хотел конкретизировать.

— Что вы имеете в виду, когда говорите, что объединения не будет?

— Повторюсь, еще в конце мая было официально объявлено о том, что референдума не будет. Плана по объединению субъектов нет. Есть, безусловно, общие экономические темы, которые могут реализовываться совместно с соседними регионами. В первую очередь это масштабные федеральные проекты, которые связаны с освоением Арктики.

Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

— Но, если люди вспомнили об объединении двух регионов на голосовании, получается, населению недостаточно хорошо объяснили, что такого решения нет?

— Мы объясняли и продолжаем объяснять, что таких планов нет. Но, во-первых люди очень чувствительно отнеслись к этой теме, а во-вторых, как я уже сказал, есть политические силы, которые постоянно подогревали эту тему разными способами.

Ранее образованная рабочая группа закончила свою деятельность, никакого референдума не планируется. Сейчас у нас планы самые простые: работать и стараться улучшить жизнь граждан, помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации после пандемии, искать новые возможности для пополнения бюджета округа. Голосование прошло спокойно, без эксцессов и нарушений, никто не пытался влиять на волеизъявление жителей. Приложу все силы, чтобы доказать людям, что мы честная и ответственная власть.

— Если говорить только об экономическом взаимодействии двух регионов, поясните о каких проектах идет речь.

— Как известно, мы «матрешечный регион»: Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области. Поскольку мы географически связаны, мы совместно планировали реализовывать проект глубоководного порта «Индиго». Поскольку западная часть НАО расположена ближе к Архангельской области, жителям многих населенных пунктов удобнее приезжать в Мезень (административный центр Мезенского муниципального района Архангельской области — РБК) и получать определенные услуги в Мезени.

— С чем еще, по вашему мнению, связан такой низкий результат голосования?

— Я связываю этот результат исключительно с настроением жителей на фоне протеста против объединения. Этот результат показывает, что голосование прошло честно и без нарушений. Тем не менее, почти половина жителей округа высказалась за поправки. Мы сейчас больше говорим о протестной части, но почти половина высказалась в поддержку этих поправок. К сожалению, общество сейчас поляризовано и моя задача сделать так, чтобы жители округа стали единой командой, которая бы стремилась сделать жизнь в НАО лучше.

— Ряд экспертов называет голосование по поправкам в Конституцию референдумом по доверию президенту. Каковы были последние рейтинги доверия Владимиру Путину на территории НАО?

— Рейтингами президента занимаются специальные социологические службы и на территории округа рейтинг президента традиционно высокий. В округе к нему доверие высокое, а результаты голосования в округе демонстрируют отношение населения к теме объединения, а не уровень доверия Владимиру Владимировичу.

Еще раз хочу подчеркнуть: волеизъявление жителей на голосовании было связано исключительно с протестным настроениями и нежеланием объединения с другим субъектом. Кроме того, был еще один нюанс. У нас голосуют еще нефтяники, проживающие в вахтовых поселках. Поскольку на многих из них был введен карантин, люди там достаточно долго находились, это тоже породило определенное раздражение и вылилось в протестное голосование.

— Был ли для вас такой результат неожиданным?

— Безусловно, я ожидал, что большинство жителей округа проголосует за поправки в Конституцию, потому что сам считаю их важными, в том числе и для наших жителей.

— Вы ходили голосовать?

— Лично я ходил голосовать, в первый день. Я поддержал поправки.

— Обсуждали ли вы риски протестного голосования с полпредством?

— Мы находимся в постоянном рабочем контакте по всем вопросам с полномочным представительством президента в СЗФО. Естественно, все вопросы общественно-политической повестки региона обсуждаются в ежедневном режиме, в том числе и риски тоже.

— Есть мнение, что главы регионов, когда проводят выборы (а в данном случае голосование) в соответствии с заявленными администрацией президента нормативами (уровень явки и голосов «за»), либо «справляются», либо нет. Как вы оцениваете свои перспективы на посту главы региона?

— Планы по явке и голосованию никто сверху не спускал. Перспективы дальнейшей работы оценивают мои руководители — и я всецело в этом смысле подчиненный человек.

— Были ли нормативы от Кремля по явке и результату, которые рекомендуется соблюдать при голосовании.

— Как исполняющий обязанности руководителя НАО я, безусловно, перед собой какие-то ориентиры ставил. В том числе по явке — я понимал, что она должна быть выше 50%. Так же, как и «за» поправки в Конституцию — выше 50%. Но не более того. Никто мне нормативы и планы «сверху» не спускал.

— По перспективам на посту главы региона…

— Я полагаю, что этот вопрос надо адресовать не мне. Перспективы дальнейшей работы должны оцениваться в комплексе и мне со своей стороны некорректно их оценивать.

— С вами уже связались из федерального центра по итогам голосования?

— Естественно. Мы находимся в контакте и общаемся. Понятно, что те результаты, которые продемонстрировал округ, выбиваются из общего контекста. Естественно, мы обсуждаем, почему, как, в том числе анализируем причины. Это нормальный процесс.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Ненецкий автономный округ, НАО, Конституция, Архангельская область, интервью ..., Юрий Бездудный
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Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО
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Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов
Политика
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