Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо» Спорт, 17:21 МИД назвал сроки возвращения захваченных в Камеруне моряков Общество, 17:10 Российские ученые предложили ввести «индекс самогона» Общество, 17:06 Клуб Ротенберга вырвал победу в матче РПЛ с «Динамо» Спорт, 16:41 В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» Общество, 16:37 В Тунисе туристов заблокировали в отеле из-за неоплаченных туров Общество, 16:36 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 16:22 Порошенко опроверг существование согласованной «формулы Штайнмайера» Политика, 16:09 СМИ назвали условия увольнения Кононова из «Спартака» Спорт, 15:52 В Иране продемонстрировали баллистическую ракету с новой боеголовкой Политика, 15:51 Минздрав начал готовить законопроект о бесплатной выдаче лекарств Общество, 15:23 В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб. Общество, 15:14 Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек Общество, 15:12 Bloomberg узнал о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату Политика, 15:01
Общество ,  
0 
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

22 сентября в регионе состоялся объявленный активистами единый день протеста. Как следует из «Карты экопротестов», согласованные митинги прошли в ряде населенных пунктов области: Архангельске, Каргополе, Коноше, Коряжме, Котласе, Лене, Онеге, Савинском, Северодвинске, Урдоме, Черевкове и Яренске. Власти Няндомы отказались согласовать акцию, вследствие чего организаторы отменили митинг.

Участники акций протеста требовали в том числе прекращения строительства мусорного полигона.

Политика
Архангельской области пообещали 10 млрд руб. за прием московского мусора

Самым крупным стал митинг в Архангельске. По данным администрации города, в согласованной акции на площади Терехина приняли участие порядка тысячи человек. По данным корреспондента 29.ru, на митинг пришли 2 тыс. человек. После митинга в Архангельске были задержаны несколько активистов.

В Северодвинске митинг посетили 580 человек, что в 3,5 раза меньше предполагавшегося количества, заявленного организаторами акции, сообщили ТАСС в администрации города.

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Местные жители выступили против строительства полигона, в декабре 2018 года в Архангельске прошли первые акции протеста. Противники свалки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В июле глава государства поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при строительстве полигона.

Теги: Архангельская область, митинги, мусорный полигон
Материалы по теме
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Общество
Суд отменил референдум о свалке для московского мусора под Архангельском
Общество
Архангельской области пообещали 10 млрд руб. за прием московского мусора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter