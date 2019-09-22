В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
22 сентября в регионе состоялся объявленный активистами единый день протеста. Как следует из «Карты экопротестов», согласованные митинги прошли в ряде населенных пунктов области: Архангельске, Каргополе, Коноше, Коряжме, Котласе, Лене, Онеге, Савинском, Северодвинске, Урдоме, Черевкове и Яренске. Власти Няндомы отказались согласовать акцию, вследствие чего организаторы отменили митинг.
Участники акций протеста требовали в том числе прекращения строительства мусорного полигона.
Самым крупным стал митинг в Архангельске. По данным администрации города, в согласованной акции на площади Терехина приняли участие порядка тысячи человек. По данным корреспондента 29.ru, на митинг пришли 2 тыс. человек. После митинга в Архангельске были задержаны несколько активистов.