В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Северодвинске митинг посетили 580 человек, что в 3,5 раза меньше предполагавшегося количества, заявленного организаторами акции, сообщили ТАСС в администрации города.

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Местные жители выступили против строительства полигона, в декабре 2018 года в Архангельске прошли первые акции протеста. Противники свалки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В июле глава государства поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при строительстве полигона.