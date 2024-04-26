 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Минстрой предостерег от роста цен на стройматериалы и пообещал наказывать

Файзуллин: Минстрой предостерег продавцов от роста цен на стройматериалы
Сюжет
Наводнения в России
Власти уже передали предупреждение тем, кто продает в регионах стройматериалы, что попытки обмануть людей, восстанавливающих жилье после паводка, будут пресечены. Файзулин заявил об этом во время визита в Тюменскую область
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минстрой вынес предостережение продавцам стройматериалов о недопустимости роста цен из-за паводков, спекулянты будут наказаны, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

«Прокуроры регионов выставили предостережения [о поднятии цен на строительные материалы]. <…> Мы будем наказывать тех, кто пытается нажиться на этой ситуации», — сказал Файзуллин (цитата по ТАСС).

Накануне министр прибыл в Курганскую область для оценки последствий паводков в регионе. Сегодня он посетил Тюменскую область и осмотрел территории, пострадавшие от паводка.

Путин призвал не допустить скачков цен на товары из-за паводков
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Файзулин ранее заявлял о намерении вместе с Минпромторгом и ФАС заняться вопросом сдерживания цен на стройматериалы в связи с паводками в России: «Все-таки большое количество ресурсов понадобится — это обои, цемент и так далее, газовые, электрические счетчики — чтобы это не подорожало».

Масштабное наводнение в ряде регионов России началось в конце марта.

В Оренбургской, Курганской, Тюменской и других областях с середины весны начались паводки, быстро превратившиеся в потопы. Первым городом, серьезно столкнувшимся с этой проблемой, стал Орск в Оренбургской области — там прорвало насыпную дамбу, вода реки Урал затопила жилые дома как в старой, так и в новой части города. Из-за наводнений власти эвакуируют людей.

По последним данным, пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили 1 млрд руб. При этом не все заявления от граждан еще обработаны. Всего от наводнения в соседнем регионе пострадали более 400 тыс. человек.

В Тюменской области 25 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за второй волны паводка. На спад вода пойдет только с 4 мая, а ниже критической отметки опустится только с 12 по 16 мая. Более 5,1 тыс. человек уже эвакуировали из региона из-за паводка.

Ночью 21 апреля уровень воды в реке Тобол в Курганской области снизился на 7 см, до 1006 см, утром, по состоянию на 6:00 (8:00 мск), вода опустилась еще на 2 см. Власти уточнили, что проводится укрепление участков дамбы, а жителям территорий в зонах риска затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться. Губернатор Курганской области Виктор Шумков сообщил 25 апреля, что вода в регионе идет на спад, власти и местные жители устраняют последствия наводнения.

Путин оценил выплаты пострадавшим от паводков словами: «Чего так мало?»
Политика

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Мария Гусарова
Минстрой стройматериалы цены паводок
Материалы по теме
Более 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области
Общество
Путин оценил выплаты пострадавшим от паводков словами: «Чего так мало?»
Политика
Краснов счел неэффективными меры министра и Росгидромета перед паводком
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
На экс-замглаву отдела полиции Мытищ завели дело за покушение на взятку Общество, 14:38
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Видео Общество, 14:34
Медведев пообещал победу над теми, что «подменяет историю злобной ложью» Политика, 14:31
Как застраховаться от утечек данных: план действий Pro, 14:30
Исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 7 пожизненных сроков Политика, 14:30
РФС назвал ориентиром для возвращения сборной отбор на ЧМ-2030 Спорт, 14:22
Кремль заявил о планах выстраивать отношения с Европой на новых основах Политика, 14:15
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Бесплатные токены для заказавших смартфон от Solana окупили его стоимость Крипто, 14:08
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 14:06
Мирра Андреева одержала вторую подряд волевую победу на турнире в Мадриде Спорт, 14:03
Кабмин предложил разрешить приставам применять физическую силу и оружие Общество, 14:00
Защита потребует передать дело Иванова военным следователям Политика, 13:58
В ЦБ допустили рост российской экономики выше 3% в 2024 году Экономика, 13:55
Минэнерго не увидело причин для восстановления экспорта энергии в Китай Бизнес, 13:55