Минстрой предостерег от роста цен на стройматериалы и пообещал наказывать

Власти уже передали предупреждение тем, кто продает в регионах стройматериалы, что попытки обмануть людей, восстанавливающих жилье после паводка, будут пресечены. Файзулин заявил об этом во время визита в Тюменскую область

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минстрой вынес предостережение продавцам стройматериалов о недопустимости роста цен из-за паводков, спекулянты будут наказаны, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

«Прокуроры регионов выставили предостережения [о поднятии цен на строительные материалы]. <…> Мы будем наказывать тех, кто пытается нажиться на этой ситуации», — сказал Файзуллин (цитата по ТАСС).

Накануне министр прибыл в Курганскую область для оценки последствий паводков в регионе. Сегодня он посетил Тюменскую область и осмотрел территории, пострадавшие от паводка.

Файзулин ранее заявлял о намерении вместе с Минпромторгом и ФАС заняться вопросом сдерживания цен на стройматериалы в связи с паводками в России: «Все-таки большое количество ресурсов понадобится — это обои, цемент и так далее, газовые, электрические счетчики — чтобы это не подорожало».

Масштабное наводнение в ряде регионов России началось в конце марта.

В Оренбургской, Курганской, Тюменской и других областях с середины весны начались паводки, быстро превратившиеся в потопы. Первым городом, серьезно столкнувшимся с этой проблемой, стал Орск в Оренбургской области — там прорвало насыпную дамбу, вода реки Урал затопила жилые дома как в старой, так и в новой части города. Из-за наводнений власти эвакуируют людей.

По последним данным, пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили 1 млрд руб. При этом не все заявления от граждан еще обработаны. Всего от наводнения в соседнем регионе пострадали более 400 тыс. человек.

В Тюменской области 25 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за второй волны паводка. На спад вода пойдет только с 4 мая, а ниже критической отметки опустится только с 12 по 16 мая. Более 5,1 тыс. человек уже эвакуировали из региона из-за паводка.

Ночью 21 апреля уровень воды в реке Тобол в Курганской области снизился на 7 см, до 1006 см, утром, по состоянию на 6:00 (8:00 мск), вода опустилась еще на 2 см. Власти уточнили, что проводится укрепление участков дамбы, а жителям территорий в зонах риска затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться. Губернатор Курганской области Виктор Шумков сообщил 25 апреля, что вода в регионе идет на спад, власти и местные жители устраняют последствия наводнения.