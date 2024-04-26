Минстрой предостерег от роста цен на стройматериалы и пообещал наказывать
Минстрой вынес предостережение продавцам стройматериалов о недопустимости роста цен из-за паводков, спекулянты будут наказаны, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.
«Прокуроры регионов выставили предостережения [о поднятии цен на строительные материалы]. <…> Мы будем наказывать тех, кто пытается нажиться на этой ситуации», — сказал Файзуллин (цитата по ТАСС).
Накануне министр прибыл в Курганскую область для оценки последствий паводков в регионе. Сегодня он посетил Тюменскую область и осмотрел территории, пострадавшие от паводка.
Файзулин ранее заявлял о намерении вместе с Минпромторгом и ФАС заняться вопросом сдерживания цен на стройматериалы в связи с паводками в России: «Все-таки большое количество ресурсов понадобится — это обои, цемент и так далее, газовые, электрические счетчики — чтобы это не подорожало».
Масштабное наводнение в ряде регионов России началось в конце марта.
В Оренбургской, Курганской, Тюменской и других областях с середины весны начались паводки, быстро превратившиеся в потопы. Первым городом, серьезно столкнувшимся с этой проблемой, стал Орск в Оренбургской области — там прорвало насыпную дамбу, вода реки Урал затопила жилые дома как в старой, так и в новой части города. Из-за наводнений власти эвакуируют людей.
По последним данным, пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили 1 млрд руб. При этом не все заявления от граждан еще обработаны. Всего от наводнения в соседнем регионе пострадали более 400 тыс. человек.
В Тюменской области 25 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за второй волны паводка. На спад вода пойдет только с 4 мая, а ниже критической отметки опустится только с 12 по 16 мая. Более 5,1 тыс. человек уже эвакуировали из региона из-за паводка.
Ночью 21 апреля уровень воды в реке Тобол в Курганской области снизился на 7 см, до 1006 см, утром, по состоянию на 6:00 (8:00 мск), вода опустилась еще на 2 см. Власти уточнили, что проводится укрепление участков дамбы, а жителям территорий в зонах риска затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться. Губернатор Курганской области Виктор Шумков сообщил 25 апреля, что вода в регионе идет на спад, власти и местные жители устраняют последствия наводнения.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас