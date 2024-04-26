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Общество ,  
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МВД перед 9 Мая раскрыло новую схему мошенничества с ветеранами

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами ветеранам
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сотрудники Министерства внутренних дел России обнаружили новую схему мошенничества, которая в преддверии 9 Мая позволяет отбирать деньги у ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Злоумышленники создают сайты, через которые обещают пожилым людям выплаты к празднику от 50 тыс. до 300 тыс. руб., для чего лишь нужно заплатить «комиссию» и ввести данные банковской карты.

«При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться, — на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства», — рассказала Волк.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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Теги
МВД 9 Мая мошенничество ветераны
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