МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами ветеранам

МВД перед 9 Мая раскрыло новую схему мошенничества с ветеранами

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сотрудники Министерства внутренних дел России обнаружили новую схему мошенничества, которая в преддверии 9 Мая позволяет отбирать деньги у ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Злоумышленники создают сайты, через которые обещают пожилым людям выплаты к празднику от 50 тыс. до 300 тыс. руб., для чего лишь нужно заплатить «комиссию» и ввести данные банковской карты.

«При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться, — на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства», — рассказала Волк.