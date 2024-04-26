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МВД перед 9 Мая раскрыло новую схему мошенничества с ветеранами
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами ветеранам
Сотрудники Министерства внутренних дел России обнаружили новую схему мошенничества, которая в преддверии 9 Мая позволяет отбирать деньги у ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Злоумышленники создают сайты, через которые обещают пожилым людям выплаты к празднику от 50 тыс. до 300 тыс. руб., для чего лишь нужно заплатить «комиссию» и ввести данные банковской карты.
«При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться, — на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства», — рассказала Волк.
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