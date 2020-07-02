Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Врио главы НАО Юрий Бездудный заявил об отказе от слияния с Архангельской областью, так как люди очень чувствительно отнеслись к этой теме. Регион стал единственным, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию

Фото: Юрий Бездудный / VK

Тема объединения Ненецкой автономной области и Архангельской области, которая вызвала протестные настроения и повлияла на отрицательный результат голосования по поправкам в Конституцию в НАО, закрыта, регионы не объединят, заявил РБК врио главы НАО Юрий Бездудный.

НАО стал единственным регионом, в котором жители проголосовали против принятия поправок в Конституцию: 54,57% избирателей не поддержали изменения в Основной закон, 44,42% проголосовали за.

«Я связываю это [такой низкий результат голосования по поправкам в Конституцию] прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей НАО были очень серьезными», — подчеркнул он в интервью РБК по итогам голосования.

Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 70% > 50% > 50% > 70% За > 90%

При этом Бездудный заявил, что «проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется». «И я, и мои коллеги неоднократно об этом заявляли. Вопрос с объединением был закрыт в конце мая», — добавил врио главы НАО.

По словам Бездудного, жители региона не восприняли новость об отказе от идеи объединения из-за того, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму. Он отказался при этом конкретизировать, что за силы имеет в виду.

При этом, по его словам, у НАО и Архангельской области остаются

общие экономические темы, в том числе федеральные проекты, связанные с освоением Арктики, совместный проект глубоководного порта «Индиго».

В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года. Собеседник РБК пояснял, что объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года в Ненецком АО проживали 43,8 тыс. жителей, это самый малонаселенный регион Российской Федерации.