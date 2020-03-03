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Супериспытание для демократов
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Газета
Супериспытание для демократов
Газета № 021 (3188) (0303) Политика,
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Супериспытание для демократов
Чем завершится «супервторник» в США
3 марта у Демократической партии США — «супервторник»: в 14 штатах пройдут первичные выборы. Как их итоги скажутся на финальном раскладе голосов, каковы позиции ведущих кандидатов и их отношение к России — в материале РБК
Фото: Mike Blake / Reuters

Что такое «супервторник»

«Супервторник» 3 марта — самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидата в президенты США от Демократической партии. Первичные выборы пройдут сразу в 14 штатах — Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также в Американском Самоа (эта территория США не интегрирована в состав страны на уровне Конституции, ее жители не голосуют на президентских выборах, но могут участвовать в отборе кандидатов от партий). Также в «супервторник» состоятся так называемые глобальные праймериз — голосование сторонников демократов, которые проживают за пределами США (в Москве также будет открыто голосование).

В общей сложности на кону голоса 1357 делегатов — представителей штатов и территорий США, которые примут участие в съезде Демпартии в середине июля. На съезде делегаты формально изберут кандидата в президенты, основываясь на итогах первичного голосования рядовых избирателей. Кандидат от демократов составит конкуренцию республиканцу Дональду Трампу на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Нынешний «супервторник» — четвертый по масштабу в истории США: большая доля голосов делегатов партийного съезда стояла на кону 8 марта 1988 года (37%), 7 марта 2000 года (37%) и 5 февраля 2008 года (рекордные 47%).

Несколько менее значимый демократический «супервторник» пройдет и 10 марта, когда праймериз состоятся еще в шести штатах.

Как демократы выбирают кандидата в президенты

Для выдвижения в президенты от Демократической партии кандидату требуется получить поддержку более 1911 из 3979 делегатов. Они голосуют на съезде в зависимости от выступления кандидатов на первичных выборах — кокусах (голосование на партийных собраниях) или праймериз (тайное голосование).

Кандидаты получают поддержку делегатов пропорционально доле проголосовавших за них избирателей в конкретном штате или регионе. Кандидаты, получившие менее 15% голосов, не получают ни одного делегата. Делегаты, на которых мог претендовать такой кандидат, будут распределены между его соперниками.

Кто сейчас лидирует среди демократов

Первичные выборы уже прошли в четырех штатах — Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине; таким образом, уже распределены голоса 139 делегатов. Больше всех получил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (56), на втором месте — бывший вице-президент Джо Байден (48), на третьем — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич (26). Четвертое и пятое места заняли сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (восемь) и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (семь; в понедельник, 2 марта, она отказалась от участия в выборах, поддержав Байдена). Остальные кандидаты не получили ни одного делегата.

В понедельник Буттиджич также заявил о завершении своей президентской кампании. Его делегаты могут или проголосовать за кандидата, за которого выступит снявшийся политик (он поддержал Байдена), или воздержаться от голосования на партийном съезде.

Больше всех делегатов по итогам «супервторника» получит Берни Сандерс, прогнозируют аналитики портала FiveThirtyEight. Сандерсу прочат победу в 11 из 14 штатов, а также на Самоа. В Миннесоте конкуренцию Сандерсу способна была составить Клобушар, а в двух южных штатах, Теннесси и Алабаме, его может обойти Байден. Согласно прогнозам FiveThirtyEight, Сандерс получит 587 делегатов, Байден — 305, бизнесмен Майкл Блумберг — 211, Элизабет Уоррен — 132.

Что обещают кандидаты

Сандерс также является фаворитом всей гонки за право выдвинуться в президенты от Демпартии, следует из данных FiveThirtyEight. Вероятность, что Сандерс наберет более 1991 делегата, — 22%, что на 10% больше, чем у его главного преследователя Байдена.

Самый вероятный исход (66%) — сценарий, при котором большинство не получит ни один кандидат, а Сандерс завоюет 1626 делегатов. В этом случае другие кандидаты могут отдать своих делегатов другому претенденту, чтобы тот получил большинство. В противном случае будут проведены дополнительные туры голосования на партийном съезде, чего не случалось с 1952 года. В дополнительных турах смогут принять участие в том числе «суперделегаты» — представители Демпартии, которые могут поддержать любого претендента и которые не связаны волей избирателей на праймериз в своих штатах.

C 1988 года демократ, побеждавший по итогам «супервторника», неизменно становился кандидатом в президенты. В 1984 году сенатор Гэри Харт получил больше всего делегатов по итогам «супервторника», но в итоге уступил в борьбе за пост кандидату Уолтеру Мондейлу.

Что кандидаты от Демпартии говорят о России

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США , президентские выборы , Дональд Трамп , Демократическая партия , праймериз
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