В Иркутской области загорелись 80 построек на дачах

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Порядка 80 жилых и хозяйственных строений горят в Братском районе Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар охватил 20 дачных домов и десять хозяйственных построек на территории садового товарищества «Алюминщик». Еще 37 строений горят в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория». По предварительным данным, 12 частных жилых домов загорелись в городе Вихоревка.

Быстрому распространению огня поспособствовал сильный ветер, отметили в МЧС. По информации ведомства, в тушении пожара задействованы более 50 специалистов и 23 единицы техники.

В Братском районе Иркутска из-за пожаров ввели режим ЧС, сообщил глава района Александр Дубровин. Жителей города Вихоревка он предупредил об эвакуации. По словам Дубровина, работы по тушению пожара осложняет сильный ветер.

6 и 7 мая по Иркутской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с. Об этом сообщило Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 7 и 8 мая по Иркутской области будет наблюдаться высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

1 мая 30 дачных домов сгорели в результате пожара в Забайкальском крае. 2 мая в Хабаровском крае в связи с пожарами в лесах ввели режим ЧС регионального характера. В Новосибирской области с конца апреля зафиксировано 11 лесных пожаров.