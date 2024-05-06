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Сына замглавы МВД приговорили к семи годам колонии из-за взятки

Сына замглавы МВД Зубова приговорили к семи годам колонии из-за взятки
Денис Зубов
Денис Зубов (Фото: Роман Данилкин / 63.ru)

Cына заместителя главы МВД России Игоря Зубова, Дениса Зубова, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынес Кировский районный суд Самары.

Зубов был признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в передаче взятки). По версии следствия, он пытался передать взятку в 18 млн руб. руководителю регионального управления ФСБ Андрею Акулинину, пишет 63.ru.

Игорь Зубов находится на посту заместителя главы МВД с лета 2012 года. В октябре 2023 года президент Владимир Путин присвоил ему чин действительного государственного советника 1 класса. В 2018 году ему вручили орден Александра Невского.

Второй фигурант дела — бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков. Его осудили за дачу взятки на восемь лет колонии строгого режима и оштрафовали на 36 млн рублей.

Третьего фигуранта дела — Игоря Карпова, который на момент задержания был президентом мини-футбольного клуба «Динамо-Самара», суд приговорил к семи годам колонии за посредничество во взяточничестве.

Сына замглавы МВД задержали по делу о взятке сотруднику ФСБ
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Зубова, Карпова и Ермакова задержали и арестовали в феврале 2022 года. По версии следствия, они действовали в составе группы по предварительному сговору в интересах компании, которая работает в сфере торговли различными видами топлива, пишет ТАСС. Местный портал 63.ru уточнял в 2022 году, что речь идет о компании «Межотраслевое объединение «ТНП».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Георгий Смирнов
Самара МВД приговор

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