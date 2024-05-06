 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Общество ,  
0 

Вылетевший из Москвы в Оренбург самолет сменил курс из-за неполадок

Вылетевший из Москвы в Оренбург самолет сменил курс из-за неполадок
Самолет направлялся в Оренбург, но через некоторое время экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. ТАСС пишет, что причиной стала разгерметизация кабины пилотов. Борт благополучно приземлился
Фото: Игнат Бушухин / РБК
Фото: Игнат Бушухин / РБК

Вылетевший из Москвы самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind («Северный ветер») готовится к посадке в Шереметьево, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет о рейсе NWS077, по данным онлайн-табло, в 13:27 он вылетел в Оренбург. Решение о возврате в аэропорт вылета принял командир воздушного судна, уточнили в Росавиации. В 15:05 мск борт благополучно приземлился.

По данным сервиса Flightradar, лайнер развернулся обратно через несколько минут после вылета из Москвы, в это время он пролетал над Арзамасом в Нижегородской области.

Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов
Общество
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что самолет сменил курс из-за технических неполадок. ТАСС в авиационных службах сообщили, что в лайнере произошла разгерметизация кабины пилотов.

12 апреля рейс «Аэрофлота», летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. По данным информагентств, причиной стал запах гари в кабине пилотов. «РИА Новости» передавало, что сработал датчик задымления. Никто не пострадал.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Шереметьево самолет экстренная посадка Оренбург Москва Росавиация

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
В Москву вылетел самолет с Благодатным огнем на борту
Общество
Посадивший самолет в новосибирском поле пилот вынужденно ушел в таксисты
Общество
В МЧС опровергли информацию о загоревшемся в небе над Иваново самолете
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Посол Франции провел в российском МИДе около 40 минут Политика, 16:17
Накануне инаугурации Путин встретился с членами правительства Политика, 16:06
В Иркутской области пожар перекинулся на улицы города Вихоревка Общество, 16:05
Хоккеист сборной Норвегии умер в 31 год Спорт, 16:00
Путин приехал на последнюю встречу с уходящим в отставку правительством Политика, 15:56
Дания расширит свое военное присутствие в Гренландии Политика, 15:51
В ЕС инициировали обсуждение торговых санкций против Израиля Политика, 15:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Сына замглавы МВД приговорили к семи годам колонии из-за взятки Общество, 15:49
Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина Политика, 15:43
Зеленский вновь предложил продлить всеобщую мобилизацию на Украине Политика, 15:42
На Украине удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением Политика, 15:39
Глава МИД Польши сравнил бежавшего из страны судью с предателем Политика, 15:37
Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Майорова сбила машина Общество, 15:30
Синоптик предупредил о снеге на севере Подмосковья Общество, 15:28