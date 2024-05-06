Вылетевший из Москвы в Оренбург самолет сменил курс из-за неполадок

Самолет направлялся в Оренбург, но через некоторое время экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. ТАСС пишет, что причиной стала разгерметизация кабины пилотов. Борт благополучно приземлился

Фото: Игнат Бушухин / РБК

Вылетевший из Москвы самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind («Северный ветер») готовится к посадке в Шереметьево, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет о рейсе NWS077, по данным онлайн-табло, в 13:27 он вылетел в Оренбург. Решение о возврате в аэропорт вылета принял командир воздушного судна, уточнили в Росавиации. В 15:05 мск борт благополучно приземлился.

По данным сервиса Flightradar, лайнер развернулся обратно через несколько минут после вылета из Москвы, в это время он пролетал над Арзамасом в Нижегородской области.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что самолет сменил курс из-за технических неполадок. ТАСС в авиационных службах сообщили, что в лайнере произошла разгерметизация кабины пилотов.

12 апреля рейс «Аэрофлота», летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. По данным информагентств, причиной стал запах гари в кабине пилотов. «РИА Новости» передавало, что сработал датчик задымления. Никто не пострадал.