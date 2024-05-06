Путин приехал на последнюю встречу с уходящим в отставку правительством
Владимир Путин приехал на встречу с членами кабинета министров. Это последняя встреча президента с нынешним составом правительства перед уходом министров в отставку.
На встрече президент поблагодарил министров за работу. «Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет. Мы помним, как всё начиналось, я имею ввиду, начиналась ваша работа в этом составе, в этом коллективе», — сказал он.
В день вступления в должность президента России правительство страны вместе с премьер-министром слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Президент назначит председателя правительства, его замов и федеральных министров после того, как их кандидатуры утвердит Госдума.
Инаугурация избранного в марте президентом Владимира Путина состоится 7 мая. Это будет его пятая церемония вступления в должность главы государства.
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