Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Майорова сбила машина

Александр Майоров в сериале «Улицы разбитых фонарей» (Фото: «Русское видео»)

Актер Александр Майоров, снимавшийся в телесериале «Улицы разбитых фонарей», попал в больницу после ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила его коллега, режиссер концертов Лия Рольбина на странице артиста во «ВКонтакте».

«Да, он попал в ДТП. Скажу главное, Саша жив, он сейчас в больнице под наблюдением врачей. Все необходимые врачебные мероприятия проводятся», — написала Рольбина.

Майорова сбил автомобиль Subaru в районе железнодорожной станции «Ольгино» на Приморском шоссе в Петербурге, пишут телеграм-каналы Mash и Shot. Актер пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Водитель рассказал, что не заметил пешехода. Актер около 15 минут был без сознания, а после того как пришел в себя, пытался подняться и убежать, отмечает Shot. Майорова госпитализировали в петербургскую больницу № 40. У него зафиксированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

Майоров играл в эпизодах сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Смерш», «Тайны следствия», озвучивал фильмы «Аватар», «Пираты Карибского моря: на странных берегах», «Смурфики» и др.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Санкт-Петербурга, а также к Александру Майорову.