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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский вновь предложил продлить всеобщую мобилизацию на Украине

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины в 11-й раз предложил продлить на следующие 90 суток всеобщую мобилизацию и военное положение в стране
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране еще на три месяца, следует из базы законопроектов.

Предполагается продлить срок действия военного положения с 5:30 (мск) 14 мая на следующие 90 суток. На то же время продлевается и всеобщая мобилизация.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, которая была объявлена с момента начала российской военной операции.

Военнообязанные теперь должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата), иначе им грозит административная ответственность. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет.

От мобилизации освобождены помимо имеющих бронь инвалиды, отцы и матери-одиночки, родители детей-инвалидов, студенты и ряд других граждан. Кроме того, нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 (ранее до 27) лет, которые не проходили срочную службу.

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Мария Гусарова
Украина всеобщая мобилизация военное положение продление
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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