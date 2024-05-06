Дания расширит свое военное присутствие в Гренландии

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Власти Дании рассматривают возможность расширения военного присутствия в Гренландии, заявил министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен.

В понедельник он принял участие в открытии учений в поселке Кангерлуссуак на западе острова. Министр отметил, что придает особое значение присутствию датских вооруженных сил в этом месте, где расположен аэродром.

«Мы рассматриваем возможность создания частей Арктического командования в Кангерлуссуаке», — сказал министр, чьи слова приводятся на сайте оборонного ведомства.

Сейчас датские военные ремонтируют помещения тренировочной базы, где в будущем будут расквартированы новые части. Долю расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание аэропорта Кангерлуссуак возьмет на себя Минобороны Дании.

Гренландия — самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% (1,710 млн кв. км) покрыты льдом, а для сельского хозяйства пригодны только 0,6% площади. Климат арктический и субарктический. На острове постоянно проживают 57 тыс. жителей, около 89% — инуиты (эскимосы). Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. В столице Нууке проживают 17 тыс. человек.

Гренландия — парламентская республика, подчиненная датской короне. Дания определяет внешнюю политику и политику в области безопасности, финансовые вопросы решаются при участии островного правительства. Королеву Дании Маргрете II на острове представляет верховный комиссар Макаэла Энгель, главой правительства с 2021 года является глава местной социалистической партии Муте Боруп Эгеде.

На острове со Второй мировой войны функционирует самая северная военная база США — авибаза Туле. Она была создана для защиты острова от гитлеровцев. Сейчас используется военно-космическими силами, на базе расположена система предупреждения о ракетных атаках.