Хоккеист сборной Норвегии умер в 31 год

Игравший на Олимпиаде-2018 норвежский хоккеист Райхенберг умер в 31 год

Причины смерти Александра Райхенберга не сообщаются. Хоккеист умер после лучшего сезона в карьере. Он дважды выступал за Норвегию на чемпионатах мира и один раз на Олимпиаде

Александр Райхенберг (Фото: Simon Eliasson / Zumapress.com / Global Look Press )

Нападающий сборной Норвегии и «Лиллехаммера» Александр Райхенберг умер на 32-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

Причины смерти не называются.

Последние три сезона Райхенберг играл за «Лиллехаммер», а минувший сезон стал для него лучшим в карьере — он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.

В сборной Норвегии Райхенберг играл на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов и на Олимпиаде в Пхенчхане, где норвежцы проиграли россиянам в четвертьфинале (1:6).

Также на протяжении карьеры он выступал за пражскую «Спарту», шведский «Ферьестад», австрийский «Грац» и другие клубы.

После окончания сезона форвард получил предложения от «Лиллехаммера» и других клубов и не успел определиться с местом продолжения карьеры.