Хоккеист сборной Норвегии умер в 31 год
Нападающий сборной Норвегии и «Лиллехаммера» Александр Райхенберг умер на 32-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.
Причины смерти не называются.
Последние три сезона Райхенберг играл за «Лиллехаммер», а минувший сезон стал для него лучшим в карьере — он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.
В сборной Норвегии Райхенберг играл на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов и на Олимпиаде в Пхенчхане, где норвежцы проиграли россиянам в четвертьфинале (1:6).
Также на протяжении карьеры он выступал за пражскую «Спарту», шведский «Ферьестад», австрийский «Грац» и другие клубы.
После окончания сезона форвард получил предложения от «Лиллехаммера» и других клубов и не успел определиться с местом продолжения карьеры.
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