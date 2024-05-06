Стано: решение об участии представителей ЕС в инаугурации Путина еще не принято

Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина

Жозеп Боррель (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступает против участия представителей Евросоюза (ЕС) в церемонии инаугурации российского президента Владимира Путина, однако окончательное решение еще не принято.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подтвердил, что страны Евросоюза и представительство в Москве получили от Кремля приглашения на церемонию.

«Мы в настоящий момент обсуждаем со странами-членами форму нашего ответа. <...> Окончательное решение пока не принято, но я могу поделиться с вами, что верховный представитель Боррель против участия ЕС в этом событии в Москве», — сказал Стано (цитата по ТАСС).

Представитель объединения подчеркнул, что Евросоюз всегда придерживается «скоординированного» подхода «где только возможно во внешней политике».

Инаугурация Путина состоится 7 мая. Это будет пятая церемония вступления в должность для действующего президента России.

На выборах в марте Путина поддержали 87,28% избирателей. Явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн человек.

В Кремле в апреле отметили, что церемония инаугурации президента состоится в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами».