Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступает против участия представителей Евросоюза (ЕС) в церемонии инаугурации российского президента Владимира Путина, однако окончательное решение еще не принято.
Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он подтвердил, что страны Евросоюза и представительство в Москве получили от Кремля приглашения на церемонию.
«Мы в настоящий момент обсуждаем со странами-членами форму нашего ответа. <...> Окончательное решение пока не принято, но я могу поделиться с вами, что верховный представитель Боррель против участия ЕС в этом событии в Москве», — сказал Стано (цитата по ТАСС).
Представитель объединения подчеркнул, что Евросоюз всегда придерживается «скоординированного» подхода «где только возможно во внешней политике».
Инаугурация Путина состоится 7 мая. Это будет пятая церемония вступления в должность для действующего президента России.
На выборах в марте Путина поддержали 87,28% избирателей. Явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн человек.
В Кремле в апреле отметили, что церемония инаугурации президента состоится в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами».
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