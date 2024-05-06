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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ЕС инициировали обсуждение торговых санкций против Израиля

Бельгия предложила Евросоюзу ввести торговые санкции против Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Александер Де Кроо считает, что санкции против Израиля должен ввести весь ЕС, ограничений со стороны одной Бельгии недостаточно. Он предупредил, что ответственность за войну в Газе будут нести европейцы
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Власти Бельгии предложили Совету Евросоюза ввести торговые санкции против Израиля из-за его военной операции в секторе Газа, сообщил бельгийский премьер Александер Де Кроо.

По словам политика, Брюссель решил ввести ограничения против Израиля несколько недель назад, но если из всего Евросоюза их примет только Бельгия, «просто изменятся торговые пути». «Вот почему мы уже несколько недель говорим — не заявляя об этом громко — с другими европейскими странами о том, как мы можем решить эту проблему», — сказал премьер (цитата по Het Laatste Nieuws).

Де Кроо напомнил, что между ЕС и Израилем действует соглашение об ассоциации, в котором в том числе содержатся условия о соблюдении прав человека. Если будет доказано, что Тель-Авив нарушает их, Евросоюз может ввести санкции, считает премьер: «Мы попросили [главу европейской дипломатии [Жозепа Борелля] изучить этот момент».

Израиль начал эвакуацию жителей Рафаха на фоне подготовки наступления
Политика
Фото:Hatem Khaled / Reuters

По словам Де Кроо, два месяца назад он не рассматривал введение ограничений против Израиля, но с тех пор ситуация изменилась. Он привел данные минздрава сектора Газа (подконтрольного движению ХАМАС), по которым в регионе погибли 35 тыс. человек, в том числе 10 тыс. детей. «Ответственность за последствия будем нести мы, европейцы. Через десять лет нам скажут: «Вы наблюдали [за происходящим] и ничего не предприняли», — считает бельгийский премьер. Война в секторе Газа уже привела к эскалации, подчеркнул он, напомнив о недавней воздушной атаке Ирана на Израиль.

Политики в Брюсселе не впервые предлагают ввести санкции против Израиля. В ноябре 2023 года, через месяц после нападения на страну боевиков ХАМАС, приведшего к израильской операции в секторе Газа, о необходимости ограничений заявила бельгийский вице-премьер Петра де Суттер. Она обвинила Тель-Авив в бесчеловечности и игнорировании международных требований о прекращении огня, а также призвала приостановить действие соглашения об ассоциации Израиля и ЕС. 6 мая де Суттер написала в X (бывший Twitter), что планируемая Израилем операция в Рафахе на юге сектора Газа «приведет к резне». На прошлой неделе о прекращении торговых связей с Израилем объявила Турция.

В Рафахе после начала военных действий в секторе Газа нашли убежище более 1 млн палестинцев. 6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей восточных районов немедленно эвакуироваться в связи с предстоящей операцией против террористических группировок. Израильские власти считают, что без нее победа над ХАМАС невозможна.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Евросоюз санкции сектор Газа

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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