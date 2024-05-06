Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Днем к Кеворковой пришли оперативники с обыском по делу об оправдании терроризма. Журналистка писала материалы о Ближнем Востоке, обвинения ей предъявлены в том числе из-за поста о «Талибане»

Надежда Кеворкова (Фото: POISTINE / YouTube)

Следствие предъявило журналистке Надежде Кеворковой обвинение по двум эпизодам оправдания терроризма, заявил адвокат Калой Ахильгов.

По словам защитника, соответствующий состав преступления усмотрели в публикации в личном телеграм-канале Кеворковой от 2018 года, где та процитировала текст погибшего в Африке ее коллеги и друга Орхана Джемаля, а также в другом посте, от 2021-го. Последний «эпизод» связан с оправданием деятельности группировки «Талибан», которая запрещена в России и признана террористической организацией, добавил адвокат.

«Сейчас Надежда Кеворкова задержана, и сегодня ее доставят в ИВС. Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сказал он.

Максимальное наказание по вменяемой журналистке ст. 205.2 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до семи лет.

Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», RT и др. Занимается темой палестино-израильского конфликта, написала по ней две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кроме того, она — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.

Шевченко в своем телеграм-канале заявил, что Кеворкова «никогда не оправдывала терроризм», но, будучи журналисткой, освещала события судебного процесса по нападению на Нальчик в 2005 году. По его словам, журналистка «всегда считала актом терроризма» и осуждала нападение на Нальчик. Текст Джемаля, процитированный ею в телеграм-канале, был об этом нападении.