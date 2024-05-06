Синоптик предупредил о снеге на севере Подмосковья

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На севере Московской области 7–8 мая может выпасть 3–5 см снега, а на юге региона будут идти дожди. Об этом сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Московскую область зона осадков рассечет пополам. На юге будут идти дожди, а на севере может выпасть снег. Некоторые модели дают установление снежного покрова с высотой снега до 3–5 см», — рассказал синоптик.

В разговоре с РБК Шувалов пояснил, что прогнозировать погоду сейчас очень трудно. «Ситуация на границе циклона меняется, поэтому точный прогноз появится ближе к его приходу. Известно, что юг области останется без снега, а вот на севере, включая Ярославль, Кострому и Тверь, ожидаются снегопады. В Москве вероятность дождя составляет 70%, а 30% — что выпадет дождь со снегом», — пояснил синоптик.

По его словам, на севере Подмосковья, а также в Ярославле и Костроме температура днем не превысит плюс 6–7 градусов. Ночью похолодает до 0 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, что на неделе с 6 по 12 мая столичный регион будет находиться под влиянием обширного высокого циклона, обеспечивающего «господство холодного воздуха». В среду и четверг, 8 и 9 мая, в Москве и области прогнозируется усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.

Во вторник, 7 мая, ожидается облачная погода, в некоторых местах Подмосковья ночью возможны заморозки до минус 2 градусов. Днем, согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве будет плюс 4–6 градусов, в области — 3–8 градусов.