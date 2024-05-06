Накануне инаугурации Путин встретился с членами правительства
Президент России Владимир Путин приехал на встречу с правительством, которое должно уйти в отставку после церемонии его вступления в должность.
Мероприятие состоялось накануне инаугурации главы государства, которая пройдет 7 мая.
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