В Иркутской области пожар перекинулся на улицы города Вихоревка

Фото: Администрация МО «Братский район» / VK Фото: Администрация МО «Братский район» / VK Фото: Администрация МО «Братский район» / VK Фото: Администрация МО «Братский район» / VK Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В Вихоревке в Иркутской области горят 15 городских строений на пяти улицах, основные из них — жилые дома, сообщает региональное управление МЧС. Огонь перекинулся туда с СНТ «Локомотив» из-за сильного ветра.

Город Вихоревка находится в Братском районе области. По данным министерства, пожар сейчас ликвидируют в четырех расположенных рядом садоводствах. На территории садового товарищества «Алюминщик» огонь охватил 20 дачных домов и десять хозяйственных построек, в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория» — 37 строений.

В Вихоревке развернули пункт временного размещения вместимостью 300 человек. «Сейчас туда завозим все необходимое для размещения людей. В администрации Вихоревки открыта горячая линия, куда могут обращаться жители, пострадавшие от пожара, а также те, кому необходимая какая-то помощь», — написал мэр Братского района Александр Дубровин. По его словам, при пожаре есть пострадавшие.

Сообщения о пожаре в садоводствах возле Вихоревки стали поступать днем 6 мая.

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