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Политика ,  
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Глава МИД Польши сравнил бежавшего из страны судью с предателем

Сикорский: побег в Белоруссию судьи Шмидта схож со случаем побега предателя
Польский судья попросил политического убежища в Белоруссии из-за преследований на родине, сообщило БелТА. Томаш Шмидт получил известность участием в скандале, который привел к отставке замглавы Минюста Польши
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сравнил с предателем судью второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, который намерен просить политическое убежище в Белоруссии, передает интернет-портал Onet.

«Честно говоря, я в шоке. У нас уже был ранее предатель, мне кажется, что это похожий случай», — сказал Сикорский.

Сикорский назвал предателем рядового Эмиля Чечко, который бежал в Белоруссию в декабре 2021 года. По данным Onet, он служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку в Угожеве.

Причиной побега сам Чечко назвал свое несогласие с проводимой Польшей миграционной политикой и практику «бесчеловечного обращения с беженцами». Позже он заявил, что убивал беженцев на границе, а также сообщил об убийствах волонтеров, помогавших мигрантам. Отдел по военным делам районной прокуратуры Белостока обвинил Чечко в дезертирстве. В марте 2022 года белорусский СК сообщил о смерти перебежчика.

Польский судья попросил политубежище в Белоруссии
Политика
Томаш Шмидт

Ранее «СБ. Беларусь сегодня» написало, что Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии. «Если я хочу жить, для меня возвращение в Польшу невозможно», — заявил он.

БелТА сообщило, что во время пресс-конференции Шмидт подписал заявление об отставке с должности судьи в знак протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

По данным агентства, Шмидт занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции, был, в частности, руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. БелТА пишет, что в Польше его преследовали за «самостоятельную политическую позицию», и в итоге он уехал в Белоруссию.

Onet пишет, что Шмидт стал известен своим участием в скандале, связанным с судебной реформой. Politico сообщило в августе 2019 года, что заместитель министра юстиции Лукаш Пебяк подал в отставку после того, как его обвинили в координации клеветнической кампании в интернете против судей, выступающих против правительственной реформы. Сведения об этой кампании просочились в прессу благодаря Шмидту.

ЕС неоднократно критиковал эту реформу. Европейские чиновники подчеркивали, что она не позволяет польским судьям непосредственно использовать ряд норм права ЕС, которые защищают независимость судей.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Польша Радослав Сикорский Белоруссия

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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