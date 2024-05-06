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Военная операция на Украине ,  
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На Украине удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением

Болвинов: удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Удар российской планирующей авиационной бомбы ФАБ-1500 в районе Купянска был похож на землетрясение, заявил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение», — сказал Болвинов (цитата по «Страна.ua»).

По его словам, вооружение такой мощности впервые было использовано российскими военными против частей на этом участке.

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Политика
Авиабомба ФАБ-1500

В конце марта 2024 года «Ростех» сообщил, что «кратно» нарастил производство фугасных авиабомб. Госкорпорация рассказала, что производство ФАБ-500 увеличилось «многократно», а выпуск ФАБ-1500 — в два раза. Кроме того, началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.

В начале мая гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что компания вместе с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» занимается адаптацией авиационных бомб к модулю планирования и коррекции. По его словам, эта система вооружений высоко востребована в войсках.

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Теги
Украина авиабомба ФАБ-1500 землетрясение

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12+

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