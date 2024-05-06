Посол Франции провел в российском МИДе около 40 минут

Пьер Леви (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул здание российского МИДа, давать комментарии прессе он отказался, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, дипломат пробыл в ведомстве около 40 минут.

В МИД также вызвали посла Великобритании Найджела Кейси. Как уточняет «РИА Новости», он провел в министерстве около 30 минут, на вопросы журналистов отвечать также не стал.

Ранее в тот же день, 6 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «новом витке эскалации напряженности» между Россией и Великобританией, Францией и США.

По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон, «британские представители» и «представители сената США» говорили о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными».

Песков отметил, что такое нарастание напряженности между странами «требует особого внимания и особых мер».