Квантовые сенсоры и распределенный реестр не перенесли препарации

Правительство рассмотрело «дорожные карты» по развитию высокотехнологичных отраслей

Правительство отправило на доработку «дорожные карты» по подготовке квантовых сенсоров и развитию технологии распределенного реестра. Пять карт по развитию в стране высоких технологий одобрены с некоторыми оговорками

Вице-премьер России Максим Акимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В правительстве детально «препарировали» семь «дорожных карт» развития высокотехнологичных отраслей, и две из них отправлены на доработку, так как организационный механизм и степень проработки по мерам поддержки оказались недостаточными, сообщил журналистам курирующий цифровые технологии вице-премьер Максим Акимов в кулуарах проходящего в Сочи форума «Глобальное технологическое лидерство».

Что обсуждалось в Сочи Правительство предложило поручить поучаствовать в развитии высоких технологий пяти госкомпаниям в мае текущего года, в июле были заключены соответствующие соглашения о намерениях. «Дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта поручили Сбербанку, по квантовым коммуникациям — РЖД, по квантовым вычислениям и технологиям создания новых материалов и веществ — «Росатому», карты по квантовым сенсорам, технологии распределенного реестра и новым поколениям узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия» — «Ростеху». Также было заключено трехстороннее соглашение с «Ростехом» и «Ростелекомом» по направлению «Беспроводная связь нового поколения».

Как в правительстве оценили «дорожные карты»

Как уточнил Акимов, на доработку отправлены разработанные «Ростехом» карты по подготовке квантовых сенсоров и метрологии и по технологии распределенного реестра. Кроме того, карты по развитию 5G и искусственному интеллекту отправили на частичную доработку, так как в них появился блок, связанный с разработкой приложений и бизнес-решений.

Вице-премьер добавил, что в течение недели над картами еще будет вестись работа. «В течение первого года реализации карт мы сделаем упор на расширение «воронки предложения», а не на то, чтобы как можно скорее освоить меры финансовой господдержки. Пока ресурсов поддержки больше, чем предложения», — сказал он.

Источник РБК, присутствовавший на стресс-тестах, рассказал, что написанные компаниями «дорожные карты» подверглись жесткой критике со стороны как вице-премьера Акимова, так и помощника президента Андрея Белоусова, который также приехал на форум. «Авторы «дорожных карт» не ожидали такого пристального разбора. Особенно сильно критиковали работу «Ростеха». Также были претензии к «Ростелекому» и Сбербанку, которому дали две недели на доработку «дорожной карты» по искусственному интеллекту. Карты РЖД и «Росатома» одобрили практически без нареканий», — сказал собеседник РБК.

Федеральный чиновник напомнил, что госкомпании писали свои «карты» три месяца. «Конечно, к ним пока есть много вопросов, но прогресс есть. Кроме того, раньше со стороны правительства за подготовку «дорожных карт» компаний отвечало Минэкономразвития. Большое количество замечаний было именно к разным форматам документов и к несогласованности. Теперь доделывать данную работу поручено Минкомсвязи совместно с проектным офисом аналитического центра», — сказал собеседник РБК.

«В целом все «дорожные карты» нашли ряд замечаний, которые надо устранить. Это очень хороший результат, ведь в конечном итоге все мы заинтересованы в том, чтобы те деньги, которые будут потрачены в рамках нацпроекта, дали по-настоящему серьезный эффект, серьезный импульс для развития критически важных областей нашей экономики, — отметил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко. — Я считаю, мы достигли главного эффекта — это по-настоящему отраслевое консенсусное решение, попытка вывести всех на одну страницу». Он добавил также, что «дорожные карты» будут дорабатываться в части «дизайна модели управления, имплементации в сервисы и продукты». Некоторые карты нужно будет упростить, сделать более сфокусированными на конкретных проектах, которые будут реализовываться. При этом «дорожная карта» по интернету вещей была принята как «образцовая».

Развитие беспроводных технологий, искусственного интеллекта и других технологий предусмотрено федеральным проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Этот федеральный проект курируют «Ростех» и «Росатом». В 2018 году был утвержден его бюджет в размере 258,643 млрд руб., из которых 89,03 млрд руб. предлагалось привлечь из казны. Однако в начале 2019-го было принято решение, что финансирование должно производиться согласно «дорожным картам» для каждой технологии. Всего было написано семь «дорожных карт».

При этом для технологии искусственного интеллекта до конца года должен быть принят отдельный федеральный проект. Его разрабатывают Сбербанк и Минэкономразвития. Согласно поручению Владимира Путина, правительство должно подготовить соответствующий документ до 15 декабря.

Кто будет осваивать средства в рамках «дорожных карт»

Содержание новых «дорожных карт» не раскрывается. По словам Акимова, документы, которые подготовили госкомпании, более подробно описывают целевые показатели по развитию основных технологий нацпрограммы «Цифровая экономика», чем в ранее написанных «дорожных картах». Задача компаний заключается в «привлечении энергии, ресурсов и денег», чтобы создать экосистему, в которой могут развиваться частные инициативы и перспективные проекты, отметил Акимов.

При этом все участники дискуссии в Сочи сошлись на том, что нельзя допустить монополизации технологий со стороны ответственных за разработку карт компаний.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что сейчас банк разрабатывает две «сущности», связанные с искусственным интеллектом, в том числе одноименный федеральный проект в рамках нацпрограммы. «На средства, заложенные в нем, Сбербанк не претендует, это деньги для других», — сказал он. В рамках соглашений с правительством, по словам Ведяхина, Сбербанк вкладывает собственные средства в развитие технологии, которые сопоставимы с объемом финансирования федерального проекта. Отвечая на вопрос, кому принадлежит результат развития технологий, он сказал, что обществу. «У нас есть суперкомпьютер Christofari, который принадлежит Сбербанку, но им могут за умеренную плату пользоваться все желающие, кому эти мощности необходимы», — заявил Ведяхин.

Василий Бровко также заявил, что «Ростех», как и другие ответственные корпорации, не получит от государства денег на реализацию написанной «дорожной карты». «Все средства «пойдут» через институты развития, мы же должны были определить векторы и фокус, на который надо делать упор в развитии технологии», — сказал он.

При этом, по словам Бровко, квантовые технологии или технологии 5G очень дорогие, и у небольших команд нет ресурсов для их развития, поэтому госкорпорации должны собрать эти команды в «единую цепочку коопераций», чтобы занять место на мировом рынке.

«Ни одного рубля федерального ресурса компании, которые помогают формировать технологическую повестку и ею управлять, не получат», — сказал Акимов.