Военная операция на Украине⁠,
0

В Петербурге задержали вооруженного украинского агента

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего убийство военного
Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ задержала украинского агента, вооруженного пистолетом Макарова с глушителем. Подозреваемый планировал убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Фигурант дела сам вышел на контакт с куратором

В Петербурге задержали вооруженного украинского агента
Video

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали агента спецслужб Украины, который планировал убийство российского военнослужащего, сообщил Центр общественных связей ФСБ. У подозреваемого был изъят пистолет c глушителем.

«Пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант дела через Telegram вступил в контакт с вербовщиком и заявил о готовности совершить теракт. Подозреваемый, действуя по указаниям куратора, получил оружие и провел разведку места проживания военнослужащего, которого готовился убить.

Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью
Политика

«Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с приспособлением для бесшумной стрельбы», — сказано в сообщении.

В отношении задержанного управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

В декабре 2025 года сотрудники ФСБ предотвратили убийство российского военнослужащего в Крыму. По информации спецслужбы, гражданин Украины собирался взорвать военного в его личном автомобиле, но был убит при закладке бомбы под машину.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
ФСБ теракт покушение на убийство Санкт-Петербург
