«РИА Новости» узнало, что 2 тыс. финнов перешли границу с Россией пешком
Более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие финских пограничных пунктов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.
Из них 4572 человека пересекли границу с разными целями: около 1700 — частные визиты, 1241 — деловые, 1279 — туристы.
Почти половина въехавших — 2038 человек — пересекла границу пешком. Также 1826 человек прибыли на автомобиле, 703 — на самолете, еще четыре человека — водным транспортом.
Финляндия закрыла все пограничные пункты с Россией в ноябре 2023 года, объяснив решение ростом числа просителей убежища с Ближнего Востока и из Африки, прибывавших без необходимых документов. Финские погранслужбы заявили, что поток мигрантов связан с действиями российской стороны, а именно пропуском к границе без шенгенских виз. Россия обвинения отвергла, указав, что не имеет возможности ограничивать проезд граждан третьих стран к финской границе.
Весной 2024-го в Финляндии вступил в силу запрет о въезде автомобилей с российскими номерами. Он не распространяется на студентов очной формы обучения, а также на работающих по срочному трудовому договору, чьи машины были легально ввезены в Финляндию ранее.
