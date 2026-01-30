Губернатор отстранил от работы директора интерната в Прокопьевске
Глава Кузбасса Илья Середюк дал поручение временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске. Об этом Сердюк заявил на совещании, где обсуждаются меры, которые необходимо принять после ситуации в интернате, пишут «Вести Кузбасс».
Накануне минсоцзащиты Кузбасса сообщило о смерти девяти постояльцев в интернате для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске Кемеровской области. Причиной смерти пациентов в основном указаны проблемы с сердцем. По данным следственного комитета, в интернате была вспышка гриппа.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля