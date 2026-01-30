 Перейти к основному контенту
Губернатор отстранил от работы директора интерната в Прокопьевске

Фото: Виль Равилов / РИА Новости
Фото: Виль Равилов / РИА Новости

Глава Кузбасса Илья Середюк дал поручение временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске. Об этом Сердюк заявил на совещании, где обсуждаются меры, которые необходимо принять после ситуации в интернате, пишут «Вести Кузбасс».

Накануне минсоцзащиты Кузбасса сообщило о смерти девяти постояльцев в интернате для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске Кемеровской области. Причиной смерти пациентов в основном указаны проблемы с сердцем. По данным следственного комитета, в интернате была вспышка гриппа.

Елена Наумова
Кузбасс интернат директор
