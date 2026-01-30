Трамп считает, что Великобритании и Канаде «опасно» иметь дело с Китаем

Трамп: Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем, по его мнению, это опасно, пишет Politico.

Президент США сделал это заявление после того, как премьер-министр Великобритании встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стармер в Пекине призвал к «более сложным» отношениям между двумя странами. По данным издания, также было решено ввести безвизовый режим для британских граждан в Китае сроком до 30 дней и снижение китайских тарифов на шотландский виски.

Трамп добавил, что у Канады «плохи дела», однако это не повод сближаться с Китаем.

«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» — ранее заявлял американский лидер.

В августе 2024 года Си Цзиньпин провел телефонный разговор со Стармером. Тогда председатель КНР отметил, что в условиях сложной международной обстановки Китай и Великобритания должны рассматривать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения, поддерживать крепкие партнерские отношения и расширять диалог и сотрудничество.