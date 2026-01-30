 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп считает, что Великобритании и Канаде «опасно» иметь дело с Китаем

Трамп: Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем, по его мнению, это опасно, пишет Politico.

Президент США сделал это заявление после того, как премьер-министр Великобритании встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стармер в Пекине призвал к «более сложным» отношениям между двумя странами. По данным издания, также было решено ввести безвизовый режим для британских граждан в Китае сроком до 30 дней и снижение китайских тарифов на шотландский виски.

Трамп добавил, что у Канады «плохи дела», однако это не повод сближаться с Китаем. 

Трамп заявил, что Китай «полностью захватывает» Канаду
Политика
Дональд Трамп

«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» — ранее заявлял американский лидер.

В августе 2024 года Си Цзиньпин провел телефонный разговор со Стармером. Тогда председатель КНР отметил, что в условиях сложной международной обстановки Китай и Великобритания должны рассматривать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения, поддерживать крепкие партнерские отношения и расширять диалог и сотрудничество.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Дональд Трамп Кир Стармер Китай Канада Велокибритания
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай
Политика
WSJ рассказала, как Китай обучает БПЛА на поведении хищников
Технологии и медиа
Трамп заявил, что Китай «полностью захватывает» Канаду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Цифровой штат и эмпатия как KPI: 11 диджитал-прогнозов на 2026 годПодписка на РБК, 09:06
Выдача льготной ипотеки на вторичное жилье подскочила в 1,5 раза за год Недвижимость, 09:00
Трамп считает, что Великобритании и Канаде «опасно» иметь дело с Китаем Политика, 08:58
В США «агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare Общество, 08:57
В 2025 году году Россия экспортировала около 80 млн т продовольствия Экономика, 08:47
Дума рассмотрит исключение записей о детях из загранпаспортов Общество, 08:41
«Подорвано доверие». Почему Роспатент ужесточил требования к заявкамПодписка на РБК, 08:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность Life, 08:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Пентагон заключил контракт на обслуживание истребителей F-16 Общество, 08:20
Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни» Политика, 08:13
В Ненецком автономном округе ударили 42-градусные морозы Общество, 08:07
Кипр готовится ужесточить правила продажи недвижимости. Что ждет россиянПодписка на РБК, 08:06
Что делать, если налоговая проверка грозит уголовным деломПодписка на РБК, 08:03