Трамп считает, что Великобритании и Канаде «опасно» иметь дело с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем, по его мнению, это опасно, пишет Politico.
Президент США сделал это заявление после того, как премьер-министр Великобритании встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
Стармер в Пекине призвал к «более сложным» отношениям между двумя странами. По данным издания, также было решено ввести безвизовый режим для британских граждан в Китае сроком до 30 дней и снижение китайских тарифов на шотландский виски.
Трамп добавил, что у Канады «плохи дела», однако это не повод сближаться с Китаем.
«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» — ранее заявлял американский лидер.
В августе 2024 года Си Цзиньпин провел телефонный разговор со Стармером. Тогда председатель КНР отметил, что в условиях сложной международной обстановки Китай и Великобритания должны рассматривать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения, поддерживать крепкие партнерские отношения и расширять диалог и сотрудничество.
