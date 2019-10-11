К 2024 году рост мировой экономики благодаря внедрению новых технологий составит не менее $1 трлн, и если Россия будет недостаточно развивать искусственный интеллект, то замедлит свое экономическое развитие, говорится в стратегии

Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Глава государства, в частности, поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». В рамках этой стратегии Путин также поручил кабмину ежегодно предоставлять ему доклад о ходе реализации программы. Помимо этого, согласно указу, правительство должно будет предусматривать ассигнования на реализацию всех мер в рамках нацстратегии при формировании в 2020-2030 годах проектов федеральных бюджетов.

В документе указывается, что благодаря внедрению технологических решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн.

«Согласно прогнозам долгосрочного социально-экономического развития России в случае недостаточного развития и использования конкурентноспособных технологий искусственного интеллекта реализация приоритетных направлений научно-технологического развития страны замедлится, что впоследствии повлечет за собой ее экономическое и технологическое отставание», — говорится в тексте стратегии.