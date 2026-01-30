 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярске

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярске
Video

Спасатели начали повторные поиски пропавшей семьи в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого профессионального аварийно-спасательного формирования в телеграм-канале.

Поисковые работы пройдут 30 и 31 января на территории деревни Кутурчин Партизанского района. В службе спасения уточнили, что мероприятия возобновили по заявке правоохранительных органов. «РИА Новости» со ссылкой на главное следственное управление СК по региону пишут, что возобновлены поиски семьи Усольцевых по поручению следователя. По словам источника агентства, мероприятия являются плановыми и они проходят в рамках расследования уголовного дела.

ТАСС узнал о тайнике с деньгами в машине отца пропавшей семьи Усольцевых
Общество
Сергей и Ирина Усольцевы

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали в районе поселка Кутурчин 28 сентября во время похода в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин. Изначально пара планировала идти в поход с группой туристов и местным проводником, однако те отказались из-за ухудшения погоды.

Через несколько дней сигнал телефона Усольцева зафиксировали на расстоянии около 7 км от Кутурчина. Именно в этом районе сосредоточили основные поисковые работы. Однако масштабные поиски не принесли результатов. Их прекратили 13 октября.

Следствие допускает, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.

