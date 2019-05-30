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«Цифровой экономике» подберут новых кураторов среди госкомпаний
Правительство предложило поручить развитие высоких технологий пяти госкомпаниям. Ранее кураторов технологий выбрали на конкурсе в рамках программы «Цифровая экономика», но госкомпании смогут претендовать на другие бюджеты
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Правительство предложило поручить писать «дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта Сбербанку, квантовых вычислений — «Росатому», квантовых коммуникаций — РЖД, квантовых сенсоров, технологии распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей — «Ростеху», мобильной связи и пятого поколения (5G) — «Ростелекому» совместно с «Ростехом». Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании под руководством президента России Владимира Путина, посвященном развитию искусственного интеллекта. Правительство должно будет заключить с перечисленными компаниями соглашение о намерениях для проведения этой работы, предложил он.

В соглашении будут зафиксированы обязательства по разработке и принятию «дорожных карт» до 2024 года. Подписать их предполагается в течение июня, сообщил Акимов.

Владимир Путин поддержал предложение, но предположил, что крупных компаний, которые готовы работать в сфере высоких технологий, больше, чем было перечислено на совещании, и попросил продолжить их поиск.

Новые «дорожные карты»

В середине весны «Росатом», который вместе с «Ростехом» отвечает за развитие федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», провел конкурсы по выбору компаний, которые разработают «дорожные карты» по каждой из девяти основных технологий программы. Список технологий и ответственных частично совпадает с тем, который озвучил Акимов на совещании. Так, за написание «дорожной карты» по нейротехнологиям и искусственному интеллекту отвечал Сбербанк. Но, например, «дорожные карты» по системам распределенного реестра, согласно результатам конкурса, должен был писать Новосибирский институт программных систем, по квантовым технологиям — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Технологии и медиа
«Росатом» выбрал разработчиков «дорожных карт» по цифровым технологиям

При этом на каждый лот конкурса подавалось по пять-семь заявок. Победители готовы были писать «дорожные карты» за символические несколько копеек или рублей, хотя заказчик готов был заплатить за работы 11–12 млн руб.

Результаты работы представлялись на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе 23–24 мая. В итоге наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» (эта организация отвечает за развитие нацпрограммы) утвердил документы по технологиям распределенных реестров и квантовым технологиям, рассказал РБК источник, знакомый с итогами работы. «Дорожные карты» по большим данным и искусственному интеллекту решили объединить в один документ. Промышленный интернет и робототехнику было решено включить в «дорожные карты» по другим технологиям. В документ по дополненной и виртуальной реальностям (AR/VR) предложили включить и другие технологии.

В аппарате вице-премьера Акимова РБК сказали, что сейчас «дорожные карты» «дорабатываются в части обоснования ресурсного обеспечения и выделения конкретных результатов работы по каждой из субтехнологий». По словам представителя вице-премьера, на конкурсе, который проводил «Росатом», выбирались компании, которые напишут «карты», а указанные вице-премьером госкомпании будут их реализовывать. «Развитие технологий предполагается за счет инвестиций компаний и их партнеров. Государство будет участвовать в процессе подготовки кадров и софинансирования исследовательской компоненты, но основной упор — на участии бизнеса», — отметил чиновник. По его словам, исполнители «дорожных карт» смогут получать какие-либо преференции от участия в этой работе, только «если смогут это обосновать».

Источник РБК, близкий к одной из компаний, которая будет участвовать в работе, рассказал, что новые «дорожные карты» предполагают более высокий уровень детализации. Кроме того, у «дорожных карт» «Росатома» и тех, которыми будут заниматься госкомпании, будут разные бюджеты. «На развитие всех цифровых технологий в рамках «Цифровой экономики» должно быть выделено около 400 млрд руб., этого явно не достаточно, мировые лидеры тратят на порядок больше. При этом бюджет нацпрограммы уже утвержден, менять его сложно, а «дорожные карты» по высокотехнологичным областям будут финансироваться из других источников», — указал собеседник РБК.

Представители «Росатома», Сбербанка и «Ростеха» не ответили на вопросы РБК. Представитель РЖД сообщил, что стратегия цифровой трансформации холдинга включает развитие прорывных технологий. Он напомнил, что компания является соучредителем ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», которая должна создать единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство на территории России. По словам представителя «Ростелекома», формат, в котором будет создан и функционировать консорциум «Ростелекома» и «Ростеха» по беспроводной связи, еще будет обсуждаться. «Это не обязательно может быть юридическое лицо. Речь об объединении усилий, компетенций, опыта. У «Ростелекома» есть не только теоретический, но и практический опыт по 5G, в прошлом году мы организовали три опытные зоны 5G в «Сколково», Иннополисе и Государственном Эрмитаже», — сказал представитель компании.

Изначально к развитию технологий «Цифровой экономики» проявляли интерес крупные частные компании. Например, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Mail.Ru Group и «Яндекс». Акимов заявил, что получение лидерской позиции не означает монополизацию компанией направления, правительство будет следить за вовлечением в процесс всех сильных игроков. Также выступавшие на совещании глава Сбербанка Герман Греф и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметили, что лидирующая роль компаний не означает, что остальные будут выключены. Предложенную модель поддержал глава Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Автор: Анна Балашова
Теги: цифровая экономика, госкомпании, госпрограмма, новые технологии
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