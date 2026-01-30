 Перейти к основному контенту
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин сравнялся с Гретцки по числу набранных очков за один клуб НХЛ

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Сейчас на счету российского нападающего 1669 очков по системе гол+пас (919+750)
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по набранным очкам за один клуб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В гостевом матче «Вашингтон» по буллитам обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3. Овечкин отметился результативной передачей.

Российский нападающий сравнялся с Гретцки по числу набранных очков за один клуб НХЛ и вышел на пятое место по этому показателю. На текущий момент в активе Овечкина 1669 очков по системе гол+пас (919+750) в 1546 матчах за «Вашингтон».

Первое место занимает Горди Хоу (1809, «Детройт»), второе — Стив Айзерман (1755, «Детройт»), третьим идет Сидни Кросби (1744, «Питтсбург Пингвинз»), четвертым — Марио Лемье (1723, «Питтсбург»).

В этом сезоне на счету россиянина 46 очков (22+24) в 55 матчах.

«Вашингтон» после 55 игр идет на десятом месте Восточной конференции. На счету клуба 59 очков. Следующий матч команда проведет 1 февраля против «Каролина Харрикейнз».

Рената Утяева
Александр Овечкин Хоккей Уэйн Гретцки НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
