МИД сообщил, что в ближайшие дни будет решение о посольствах в Прибалтике
Москва оставляет за собой право принять ответные меры в связи с регулированием деятельности российских посольств со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский в интервью «РИА Новости».
О решении по посольствам этих стран в России объявят в ближайшие дни, уточнил он.
Любинский напомнил, что 30 декабря 2025 года российский МИД вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии в связи с «враждебными действиями». Кроме того, дипломат подчеркнул, что руководителям дипломатических миссий заранее сообщалось о возможности применения конкретных ответных шагов со стороны России.
Речь идет о регламентировании административно-хозяйственной деятельности дипмиссий в Риге, Вильнюсе и Таллине, что МИД России считает дискриминацией. Россия выразила протест, указав, что ограничения нарушают Венскую конвенцию 1961 года (ст. 25, 47), усложняют работу диппредставительств и не предоставляют все возможности для их функционирования.
