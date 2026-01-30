 Перейти к основному контенту
Война санкций
МИД сообщил, что в ближайшие дни будет решение о посольствах в Прибалтике

МИД: Россия может ответить на регламентирование работы посольств в Прибалтике
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Любинский
Дмитрий Любинский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Москва оставляет за собой право принять ответные меры в связи с регулированием деятельности российских посольств со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский в интервью «РИА Новости».

О решении по посольствам этих стран в России объявят в ближайшие дни, уточнил он.

Любинский напомнил, что 30 декабря 2025 года российский МИД вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии в связи с «враждебными действиями». Кроме того, дипломат подчеркнул, что руководителям дипломатических миссий заранее сообщалось о возможности применения конкретных ответных шагов со стороны России.

Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам военной операции
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Речь идет о регламентировании административно-хозяйственной деятельности дипмиссий в Риге, Вильнюсе и Таллине, что МИД России считает дискриминацией. Россия выразила протест, указав, что ограничения нарушают Венскую конвенцию 1961 года (ст. 25, 47), усложняют работу диппредставительств и не предоставляют все возможности для их функционирования.

Теги
Анастасия Лежепекова
Дмитрий Любинский Эстония Латвия МИД Литва посольство
