Технологии и медиа⁠,
Bloomberg раскрыл детали обвинений WhatsApp в доступе к личным чатам

Бывшие подрядчики Meta утверждают, что они и некоторые сотрудники имели «неограниченный» доступ к чатам в WhatsApp
Фото: Mark Makela / Getty Images
В США расследуют утверждения о том, что сотрудники Meta (признана экстремистской и запрещена в России) имеют доступ к сообщениям WhatsApp, несмотря на заявления компании о том, что чаты являются приватными и зашифрованными, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и бывших подрядчиков.

Обвинения исходят от бывших подрядчиков корпорации, которые утверждают, что они и некоторые сотрудники Meta имели «неограниченный» доступ к сообщениям WhatsApp. Их заявления изучались специальными агентами Министерства торговли США. Аналогичные утверждения также содержались в жалобе, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в 2024 году, сообщает Bloomberg.

В прошлом году два человека, занимавшиеся модерацией контента в WhatsApp, сообщили агентам Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга, что некоторые сотрудники Meta имели возможность видеть содержимое переписок, следует из отчета одного из агентов. Модераторы контента, работавшие по контракту с консалтинговой компанией Accenture Plc, также утверждали, что они и некоторые из их коллег имели широкий доступ к содержимому чатов, которые должны быть зашифрованы и недоступны. «Оба источника подтвердили, что в их офисах работали сотрудники, имевшие неограниченный доступ к WhatsApp», — написал агент в отчете.

WhatsApp продолжил терять пользователей в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В BIS, однако, сообщили, что «утверждения их сотрудника о методах шифрования в WhatsApp необоснованны и выходят за рамки его полномочий как агента по контролю за экспортом». «BIS не проводит расследование в отношении WhatsApp или Meta по факту нарушения экспортного законодательства», — заверила пресс-секретарь бюро Лорен Вебер Холли в электронном письме.

Один из подрядчиков Accenture Ларкин Фордайс утверждает, что модераторам был предоставлен собственный доступ к WhatsApp, но даже до этого они могли запрашивать доступ к переписке. «Меня несколько раз опрашивал агент, и я могу подтвердить, что речь шла о моей работе в Meta», — рассказал он Bloomberg. «Я думал, что поделиться тем, что я знаю, с правительством будет полезно для Соединенных Штатов Америки», — отметил подрядчик. Фордайс сообщил, что работал по контракту на Meta до 2022 года.

Акции корпорации упали примерно на 1% на дополнительных торгах.

На прошло неделе Bloomberg сообщал, что группа истцов из разных стран обвинила Meta и WhatsApp в хранении и доступе к приватной переписке. В иске, поданном в окружной суд в Сан-Франциско, они утверждают, что мессенджер и его материнская компания «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы частным сообщениям пользователей». Meta отвергла обвинения.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Whatsapp переписка чаты
