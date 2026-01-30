Впервые за 37 лет на Australian Open чемпионы защитили титул в миксте
Австралийцы Оливия Гадеки и Джон Пирс стали победителями Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», в миксте.
В финале они обыграли Кристину Младенович и Мануэля Гинара из Франции со счетом 4:6, 6:3, 10:8.
23-летняя Гадеки и 37-летний Пирс выиграли микст на Australian Open второй сезон подряд. Впервые с 1989 года на этом турнире чемпионам удалось защитить титул в миксте.
Гадеки выиграла свой второй в карьере турнир «Большого шлема». На счету Пирса еще есть победы на Australian Open 2017 в парном разряде, US Open 2022 в миксте, золото Олимпиады-2024 в парах и бронза Игр-2020 в миксте.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
