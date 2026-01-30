 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Каллас призналась, что читает много книг и надеется поумнеть

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что читает много книг и выразила надежду на то, что станет очень умной. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции, посвященной встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Видео ее выступления опубликовало Reuters в своем YouTube-канале.

«Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила Каллас. Так она ответила на предложение журналиста подарить ей книгу об истории Сирии, написанную экс-президентом Курдистана Масудом Барзани. Каллас добавила, что список книг, которые она уже прочитала, «довольно длинный».

Кремль сообщил, что Россия и США не будут контактировать с Каей Каллас
Политика
Кая&nbsp;Каллас

Двумя неделями ранее Каллас перепутала двух немецких политиков. Она опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фотографию, на которой политик изображена с председателем Комитета по иностранным делам бундестага Армином Лашетом и подписала ее словами «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом». Позже Каллас удалила снимок.

Осенью прошлого года Каллас заявила, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран. На некоторые из них — по 3-4 раза. Ни одна из этих стран не нападала на Россию». Об этом сообщил помощник российского президента Владимир Мединский, сказав, что дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР «совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сентябре прошлого года назвала Каллас «критически безграмотной» в связи с ее высказыванием о развитии России в сфере технологий. Политик рассуждала о том, что Китай хорош в технологиях, но плох в социальных науках, а Россия — наоборот, «суперхороша в социальных науках, но совсем не хороша в технологиях».

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Кая Каллас книги чтение
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
