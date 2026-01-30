Кая Каллас (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что читает много книг и выразила надежду на то, что станет очень умной. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции, посвященной встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Видео ее выступления опубликовало Reuters в своем YouTube-канале.

«Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила Каллас. Так она ответила на предложение журналиста подарить ей книгу об истории Сирии, написанную экс-президентом Курдистана Масудом Барзани. Каллас добавила, что список книг, которые она уже прочитала, «довольно длинный».

Двумя неделями ранее Каллас перепутала двух немецких политиков. Она опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фотографию, на которой политик изображена с председателем Комитета по иностранным делам бундестага Армином Лашетом и подписала ее словами «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом». Позже Каллас удалила снимок.

Осенью прошлого года Каллас заявила, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран. На некоторые из них — по 3-4 раза. Ни одна из этих стран не нападала на Россию». Об этом сообщил помощник российского президента Владимир Мединский, сказав, что дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР «совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сентябре прошлого года назвала Каллас «критически безграмотной» в связи с ее высказыванием о развитии России в сфере технологий. Политик рассуждала о том, что Китай хорош в технологиях, но плох в социальных науках, а Россия — наоборот, «суперхороша в социальных науках, но совсем не хороша в технологиях».