В мэрии Москвы раскрыли роль собственных прогнозов погоды в уборке снега
Ключевую роль в организации уборки снега в Москве играет собственное метеорологическое управление города, работающее в составе ГБУ «Автомобильные дороги», рассказали РБК в столичном департаменте ЖКХ.
«Благодаря его работе столичные городские службы заранее узнают о погодных изменениях и могут своевременно подготовиться к непогоде и ликвидации ее последствий», — сказали в департаменте. В частности, речь идет о расчете необходимого количества техники и бригад для уборки снега, защите городских объектов от порывов ветра, а также регулировке температуры в системе отопления.
Еще до начала снегопада коммунальные службы приступают к превентивной противогололедной обработке особо опасных участков дорог. В мэрии отмечают, что это помогает избежать образования «черного льда» и снизить риск ДТП.
Данное метеорологическое управление ведет круглосуточный мониторинг погоды и готовит прогнозы на срок от нескольких часов до 10–15 суток, а при необходимости — до месяца, добавили в департаменте. В среднем метеослужба формирует более 130 прогнозов в сутки. Для этого используются более 100 метеодатчиков по всему городу и доплеровский метеолокатор в ТиНАО (аббревиатура от Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. — РБК), который в радиусе до 250 км в реальном времени отслеживает тип, интенсивность и перемещение осадков.
Для сбора сведений о погоде и осадках используют инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков фиксирует датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова определяют с помощью лазерных лучей.
Сильные осадки продолжаются в Москве уже трое суток — с вечера 26 января по вечер 29 января. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца недели, но станет менее интенсивным. Уже, по данным властей, выпало около полуметра снега.
Как подчеркнули в мэрии, городские службы работают в непрерывном и усиленном режиме, устраняя последствия снегопада. Состояние улично-дорожной сети постоянно мониторится: по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворов с противогололедной обработкой. Циклы уборки повторяются каждые несколько часов.
Собранный снег вывозят на более чем 50 снегосплавных пунктов, которые работают круглосуточно. Их суммарная мощность позволяет утилизировать до 650 тыс. кубометров снега в сутки за счет тепла сточных вод, добавили в мэрии.
Текущий январь в столице стал самым снежным начиная с 1823 года, сообщили на географическом факультете МГУ. На площадке Метеорологической обсерватории вуза зафиксировано почти 92 мм осадков. Рекордным количеством осадков в январе остается значение 122 мм, отмеченное в 1823 году.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что за двое суток в Москве выпало 27 мм осадков, что составляет около 51% январской нормы. Всего с начала месяца в столице зафиксировали 143% от нормы, что выводит первый месяц зимы 2026 года на четвертое место среди самых влажных январей XXI века.
